網紅陳沂認私處整容：正視自身需求　還推「付費毒舌鑑鳥」狂吸金

話題女王陳沂日前重返SWAG，推出全新直播節目《沂派胡言》，之前祭出競標體毛，最後「頭髮」在10分鐘內以41萬鑽（約6147港元）成交，製造不少話題。



3月13日又正式開啟「私訊付費鑑鳥」新商業模式。陳沂還大方認了「私密處整容」，辛辣無極限。

陳沂（IG@yi326326）

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大方認進廠維修

陳沂一向敢言，也沒在避諱「進廠維修」的事，過去曾大方承認隆鼻和自體脂肪隆乳。昨直播中她首度公開承認進行了「陰道緊實手術」，不過陳沂強調手術不只是為了兩性關係，更是為了產後緊實與預防漏尿。她也呼籲女性應正視自身需求，直言：

這是提升生活品質的生理投資，沒什麼好難為情。

陳沂進駐SWAG再創商業奇蹟，正式開啟「私訊付費鑑鳥」新商業模式，收費門檻是要網友支付5000鑽（約256港元）才可傳送私密照。而陳沂會針對私密部位的「形狀、顏色、長度」給予辛辣直評。昨開播90分鐘即獲10萬（約1475港元）打賞，網友就愛陳沂的毒舌鑑定，已有大戶「乾爹」固定追隨。

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