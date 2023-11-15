大陸第一網紅馮提莫無P圖照「身材比例超奇怪」網民：可能只有148

有「大陸第一網紅」之稱的直播主馮提莫，14日出席一場路跑活動時，被網友拍下「無P模樣」，不過照片中整個人的比例看起來「頭大身體小」，似乎與鏡頭前的模樣有落差，掀起一波討論潮。



該名網友在微博上傳了側拍馮提莫的照片，備註寫下「這是馮提莫…..」看起來相當失望，從照片中可以看到，馮提莫個子看起來相當嬌小，再加上身形消瘦，整個人「頭大身小」，比例有些奇怪，但是除了身材外，她的臉蛋還是相當精緻漂亮。

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俗話說人紅是非多，這早已不是馮提莫頭一次陷入「身高疑雲」，雖然她自己宣稱「身高160」，不過因為她常常走上街頭拍影片，許多網友都有捕捉到她真實的樣子，可以看出馮提莫在人群中似乎最矮的一個，周圍無論是工作人員還是粉絲都比她高。

還有一次，是馮提莫與歌手張韶涵同台演出時，看起來兩人幾乎一樣高，但張韶涵穿著普通高踭鞋，而馮提莫則蹬著5厘米高的厚底高踭鞋，有網友推斷馮提莫看起來像五五身，如果用腿的長度下去推算，實際身高可能只有148厘米。

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不過馮提莫的身高並不影響她的事業發展，她登上了多本雜誌封面，參加各大音樂頒獎典禮且獲獎無數，今年7月24日，馮提莫突然公開自己罹患甲狀腺癌的震撼彈，手術在她的脖子上留下了一條疤痕，原本擔心聲帶受影響，無法繼續唱歌，但她在10日出席東方衛視《熠熠生輝閃耀之夜》，演唱歌曲〈佛系少女〉時，聲音依舊甜美，讓不少喜愛聽她唱歌的粉絲放下心中大石。

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