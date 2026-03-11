台網紅自爆有容貌焦慮　18歲起全身整容｢鼻子動刀7次｣　專家解釋

台灣網紅雪碧近日自曝罹患嚴重「容貌焦慮症」，光是鼻子就已重整7次，20年來全身整容次數頻繁，累計花費超過千萬元台幣。台灣佳齡健康診所心理學家指出，臨床就診病患中至少有三分之一對自身外表感到不滿意，其中高達71%的焦慮集中在五官部位，若以性別區分則以女性居多。



43歲的網紅雪碧從18歲開始接受整容手術，動刀部位涵蓋額頭、鼻子、眼睛、下巴等處。然而即使經過多次手術，她仍對自己的鼻子感到不滿意，顯示出典型的容貌焦慮症狀。

台灣43歲美女網紅雪碧從18歲開始接受整容手術，動刀部位涵蓋額頭、鼻子、眼睛、下巴等處。（IG/sprite0719ss）

佳齡健康診所衛教資料指出，「容貌焦慮」在醫學上並非正式診斷病名，而是泛指一個人對外表過度在意，甚至出現較負面想法的狀態，特別容易發生在五官方面。該診所表示，一般而言青少年對於自己的外貌比較在意且敏感。

心理學家進一步說明，青春期開始出現第二性徵到成熟階段，身體與心智狀況正急速發展，一旦外觀開始被嘲笑，比較早熟的小朋友會承受更大的壓力。有些文獻指出，低自尊、沒有安全感的族群，或者面對外界不友善批評、長期接觸過度強化外表價值的環境，這些因素都容易讓人對外貌愈來愈在意，甚至變成一種壓力。

佳齡診所認為，過去因疫情期間大家戴口罩快3年，當時要脫下口罩最難以適應的是青少年，深怕被他人品頭論足。脫下口罩後的「容貌焦慮症」容易成為後疫情時代的「心理疾病」，甚至有青少年因為對外表過度在意而出現飲食障礙，甚至是厭食症。

關於如何察覺「容貌焦慮」的傾向，心理學家指出幾項警訊：出門打扮時間從半小時變成2至3小時，或者不停搜尋化妝、服裝搭配和髮型等資訊。至於青少年若這些傾向已嚴重影響到睡眠、課業或日常生活作息，甚至出現不吃飯存錢等行為，表示在意容貌已經形成一種壓力，都可能是容貌焦慮的徵兆。

若發現周遭的人疑似有「容貌焦慮」，心理學家建議要有同理心，切記不要過度批評或說理。佳齡診所表示，針對這樣的族群若徵兆太嚴重，可請個案尋求專家幫助，透過專業諮詢獲得協助。

