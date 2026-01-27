網紅馮提莫甲狀腺癌復發　直播騷手術疤痕樂觀稱：這是老天賜予的

撰文：ETtoday
「大陸第一網紅」馮提莫在2023年7月坦承罹患甲狀腺癌末期，手術成功後，於同年8月逐步復出，2024年又一度復發。她近日在直播中大方秀出頸部的手術疤痕，坦言沒想過要去疤，樂觀態度引網友紛紛大讚。

馮提莫在直播中，毫不避諱地將頸部湊近鏡頭，秀出手術留下的痕跡，表示自己沒有特別做去疤的治療。她坦言，雖然直播時，因為距離拉遠就看不清楚，但近看還是會很明顯。

不過，馮提莫表示，她覺得疤痕留著還蠻好看的：

我覺得這個是老天賜予我的，我就不需要去把它隱藏起來了。

她也即興演唱王菲的歌曲《世界贈予我的》表達心境，將歌詞改成「贈我彎彎一道疤」，讓原本充滿擔憂的直播間轉化為滿滿正能量。

【本文獲「ETtoday」授權轉載。】

