網紅馮提莫甲狀腺癌復發　直播騷手術疤痕樂觀稱：這是老天賜予的

「大陸第一網紅」馮提莫在2023年7月坦承罹患甲狀腺癌末期，手術成功後，於同年8月逐步復出，2024年又一度復發。她近日在直播中大方秀出頸部的手術疤痕，坦言沒想過要去疤，樂觀態度引網友紛紛大讚。



馮提莫在直播中，毫不避諱地將頸部湊近鏡頭，秀出手術留下的痕跡，表示自己沒有特別做去疤的治療。她坦言，雖然直播時，因為距離拉遠就看不清楚，但近看還是會很明顯。

不過，馮提莫表示，她覺得疤痕留著還蠻好看的：

我覺得這個是老天賜予我的，我就不需要去把它隱藏起來了。

她也即興演唱王菲的歌曲《世界贈予我的》表達心境，將歌詞改成「贈我彎彎一道疤」，讓原本充滿擔憂的直播間轉化為滿滿正能量。

【延伸閱讀】大陸第一網紅馮提莫無P圖照「身材比例超奇怪」網民：可能只有148（點擊放大瀏覽）

+ 56

【本文獲「ETtoday」授權轉載。】