龍婷澳洲悉尼慶生狀態大勇　曾陷桃色風波仍坐穩《中年》一姐地位

《中年好聲音》出身的龍婷近日在社交平台分享動態，透露自己正身處澳洲悉尼，除為準備即將於4月18日舉行的《友情永在與你共聚》演唱會外，更在當地歡度其農曆生日。儘管去年曾身陷桃色風波，但龍婷目前的狀態似乎大勇，演藝事業亦未受負面新聞影響，繼續獲公司力捧。

龍婷在澳洲開工！（IG/@staceylongting）

農曆生日澳洲慶祝 狀態大勇預告演出

龍婷在Instagram上載照片，身穿優雅連身裙在悉尼地標前留倩影，並發文表示今年生日能在澳洲度過感到非常開心。她將於4月18日與劉洋、金凱聯手在悉尼 Norwest Convention Centre 舉行演出。從照片所見，龍婷笑容滿面，神采奕奕，顯然已完全走出風波陰霾。

有利是收！（IG/@staceylongting）

「Hello Kiss」風波曾轟動一時

龍婷的演藝路曾因一場緋聞險些受阻。去年她被拍到與已婚製作人、資深傳媒人丘亞葵約會，期間兩人被指在車內疑似激吻，更被目擊當街拍打臀部，動作極其親暱。男方回應： 丘亞葵事後澄清兩人僅屬好友，拍打臀部是「鼓勵性質」，至於疑似激吻則被他形容為「Hello Kiss」，純屬角度問題。該解釋當時惹來全港網民熱議，龍婷形象一度受損，甚至被傳遭無綫（TVB）暫時「雪藏」。

龍婷「Hello Kiss」丘亞葵斷正惹起全城關注，導致瞬間形象插水。（fb@Vigo Yau）

龍婷「Hello Kiss」丘亞葵斷正就一直「潛水」，不過透過TVB否認二人有感情關係。（fb@Vigo Yau）

事業版圖不降反升 坐穩《中年好聲音》一姐地位

然而，這場風波並未令龍婷的事業止步。相反，她近期動作頻頻，證明其吸金能力與人氣依然高企。龍婷已正式啟動個人《旅程》巡迴音樂會，除了澳洲站，5月亦會在澳門銀河開唱。隨着風波平息，龍婷仍坐穩《中年好聲音》一姐地位。 龍婷在訪問中多次強調會「專注工作，用作品說話」，以積極工作的形象稀釋負面標籤。

坐穩《中年好聲音》一姐地位。(公關提供)