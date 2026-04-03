車婉婉不同意《中4》是外勞騷　自豪海外選手參與︰廣東話易學咩?

《中年好聲音》第一季導師張崇德，不時在網上評論該節目，早前他公開批評節目評審陣容冇更換缺乏新鮮感導致收視下滑、甚至因非本地參賽者比例大幅增加而將其形容為「外勞好聲音」，指冇廣東歌難使觀眾共鳴。《中年好聲音》主持車婉婉昨晚（2日）出席電影《我們不是什麼》世界首映時被問回應，她認為自己未睇過對方的說法不宜評論，但不覺得節目收視差，至於「外勞」之說，她指世界各地都有人留意香港節目、學唱廣東歌，其實是值得驕傲的事，更戥參賽者覺得慘，直言：「所有參加者都係自己畀飛機票錢嚟，自己畀酒店，如果咁樣話佢哋外勞，我都覺得國豐老師講得啱，戥佢哋好慘！」

車婉婉接受訪問時回應被指《中年好聲音4》收視下滑，她稱有一直留意，亦對收視好肉緊。（陳順禎 攝）

車婉婉出席《我們不是什麼》世界首映。（陳順禎 攝）

否認收視跌兼評審欠新鮮感 常聽到觀眾指集集追看

車婉婉先表示：「係佢講嘅咩？咁你做咩唔問返佢啫？」對於張崇德認為今屆冇轉評判而收視下滑，她說：「收視都唔係好差啫係咪呀？我個個禮拜都mon住個收視。（佢話跌咗零點幾%。）好難咁樣比較，個時間、期間，成個大環境，好多嘢都唔同，我又唔覺得係咁樣，我唔知佢喺邊度講，但係我好信任我哋製作組，如果人哋話節目好唔好睇或者點，你估我哋肉唔肉緊呢？」她指一直以來有很多觀眾朋友跟她說自己集集追看，更講得出參賽者名字和參賽歌曲，亦有人從網上翻看之前的片段，所以她覺得節目很多人看。車婉婉指，一直以來都並非固定評審，前幾季有部份評審會較長駐，部份評審則會不時轉換，她認為着眼點應放在點子上：「大家可能expect咗個模式，而家比較固定一啲，咁代唔代表完全唔會有新鮮嘅評判出嚟呢？以我所知就唔會係冇新鮮嘅評判。」

歌手張崇德近年經常拍片評論《中年好聲音》表現。（IG@dr_peter_cheung）

張崇德指《中年好聲音4》收視下降，原因主要為評審團陣容固定，缺乏新鮮感，以及外來參賽者過多等。（張崇德YouTube）

獲海外觀眾支持感光榮驕傲 未清楚張崇德言論拒多作評論

至於張崇德批評節目有太多外籍選手，使《中年好聲音》淪為「外勞騷」，婉婉反而認為連外籍人士都留意到節目，很值得引以為傲。她說：「其實我自己覺得好光榮，點解我做主持嘅時候聽到人哋話喺瑞典嗰度嚟，瑞典都睇《中年好聲音》，嘩！勁啦！大佬！一個蘇格蘭嗰度嚟，我覺得係好嚴重影響到，來自不同國家嘅中國人也好、外國人也好，都睇我哋個節目，唔係應該好Proud咩？我自己覺得好感動。」不過問到張崇德指外籍選手不唱廣東話歌，婉婉就不欲再多講，因為她沒有睇過對方的說法，亦覺得自己並非在適當身位去回應，「冇理由答返人哋講嘅嘢，我要研究吓。」

張崇德批評節目有太多外籍選手，使《中年好聲音》淪為「外勞騷」，車婉婉反而認為連外籍人士都留意到節目，很值得引以為傲。（陳順禎 攝）

張崇德曾是《中年好聲音 3》的導師。（IG@dr_peter_cheung）

周國豐發文為海外參賽者抱不平 車婉婉和應

不過周國豐老師的帖文，婉婉就有留意，周國豐以實際的收視數據作出反駁，指每集仍有大量觀眾支持節目。而對於節目被外界冠以「外勞好聲音」及「去港化」的標籤，周國豐毫不客氣地為參賽者抱不平，直言替他們感到無辜與痛心。他指出，一個香港本地的音樂節目能夠吸引世界各地的音樂人遠道而來參與，本質上是一件值得驕傲的好事。他更反問：「音樂本就沒有地域限制，這群外地參賽者願意努力學習廣東話、用心演繹香港的流行歌曲，這份對本地文化的尊重與熱忱，難道不值得大家的掌聲與肯定嗎？」他呼籲大眾放下成見，停止對參賽者進行狹隘的標籤化攻擊。

周國豐不開名駁斥「外勞好聲音」標籤。（影片截圖）

車婉婉痛心參賽者付自費機票酒店被稱作「外勞」

而婉婉再戴頭盔，指周國豐的帖文沒有指名道姓針對哪一個人，世上亦有太多KOL、太多人討論《中年好聲音》，證明節目仍有熱度。她同意周國豐，並謂：「國豐講嘅嘢我都覺得……慘！喂，做咩啫？廣東話你估好易學咩？廣東歌你估人人都有聽過咩？上一季嘅劉洋、金凱同埋占士丁丁都唔係香港人，佢哋都唔識廣東話，但係佢哋都死命咁學廣東話，劉洋唱到歪晒大家都好鍾意，其實我哋已經擴闊咗我哋觀眾群，所有參加者都係自己畀飛機票錢嚟，自己畀酒店，都好大成本。如果咁樣話佢哋外勞，我都覺得國豐老師講得啱，戥佢哋好慘！」

車婉婉認為外籍選手學唱廣東歌，反而值得鼓勵：「喂，做咩啫？廣東話你估好易學咩？廣東歌你估人人都有聽過咩？」（陳順禎 攝）

劇透賽事進入16強 讚今季水準極高評審難以淘汰︰好難搞

最後，她又透露節目目前錄影到16強，直言今季「難搞」，因參賽者水準太高：「我真係話畀你聽，其實由第一、二班開始，我已經覺得今季好難搞，因為太多個唱得好好，仲要每個人都唔同特色。我好難篩人，呢個又唔捨得，嗰個又唔捨得，我都戥啲評審好辛苦，真係好可惜。」