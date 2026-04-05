谷婭溦宣布暫別《中年好聲音4》並親解內情　網民競猜接任評審

《中年好聲音4》開播以來，谷婭溦爆出頗多是非，先是被觀眾批評有鄉音，提醒參賽者咬字要正實在難有信服力；繼而她在社交平台怒轟「某大師」：「如果說我能給你帶來你想要的流量，那麼我不介意你每一集都來盯住我！因為我深深的知道，如果不是因為我你就沒有了流量和話題。」等，而昨晚（4日）她就發文宣布暫時《中4》的評審工作。

谷婭溦轟某前輩大師藉攻擊她「搏流量」，對於外界競猜是張崇德，她則說：「冇呀冇呀。」（資料圖片）

谷婭溦發文宣布暫時《中4》的評審工作。（IG@viviankoomei）

谷婭溦宣布4月起工作密麻麻 故離任評審一職

於美國波士頓音樂學院主修聲樂表演的谷婭溦指，做評審後更相信唱歌很有力量，亦體會到唱歌，永遠都係我終身事業，不過同一時間，她要跟觀眾暫別，她解釋是工作太忙碌：「由4月開始，我嘅工作真係開始排得密密麻麻，創作、演出、其他 project 全部一齊嚟，之後嘅時間實在好難安排得兩全其美，所以經過同公司商量之後，我暫時要告別《中年好聲音4》嘅評審席喇。但暫別呢段時間，我都會繼續關注各位參賽者，大家要繼續努力呀。🤍」

谷婭溦指4月工作排得密麻麻，時間難以安排，因此與公司商量後決家要暫別《中4》評審一職。（IG@viviankoomei）

感謝各評審 包括曾稱她「矮女仔」的海兒

她亦呼籲觀眾要支持「黑白榮耀換位賽」最終回，因為「中4 ACE」正式誕生，亦令節目正式進入白熱化階段。此外，她亦有鼓勵每一位選手，並承諾：「之後我都會專心做好自己手上嘅音樂同工作，再用更多作品同大家見面～」她也逐一感謝主持車婉婉及其餘幾位評審，當中包括被指跟她內訌、稱她作「矮女仔」的海兒，稱：「多謝海兒BB @hedy_hoiyi 每次同你討論關於聲音訓練都覺得音樂真的好神奇。」不少網民皆留言表示不捨。

她亦呼籲觀眾要支持「黑白榮耀換位賽」最終回，因為「中4 ACE」正式誕生，亦令節目正式進入白熱化階段。

她也逐一感謝主持車婉婉及其餘幾位評審，當中包括被指跟她內訌、稱她作「矮女仔」的海兒，稱：「多謝海兒BB 。」

車婉婉曾指「評審唔會冇新鮮感」 網民競猜接任人選

隨著谷婭溦離去，網民也競猜接任人選，先後點名伍仲衡、張崇德、韋綺姍、陳奐仁、劉美君等多位資深音樂人。此外，日前張崇德曾批評《中4》收視下滑，是因為評審欠缺新鮮感，未有輪換，當時主持車婉婉回覆《01娛樂》就表示：「以我所知就唔會係冇新鮮嘅評判。」相信很快都會公布新評審。

網民也有點評伍仲衡回歸，但恐怕機會很微。（TVB）