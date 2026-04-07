鄧兆尊爆谷婭溦離任《中聲4》評審疑遭資方撤換　伍仲衡決絕表態

最近圍繞谷婭溦退出《中年好聲音4》評審工作的消息引起了不少網民的討論，成為社交平台和業界內的熱話。事源谷婭溦早前在社交平台爆Seed發文，疑似不滿被「前輩」盯著，引來張崇德澄清的風波。在剛過去的4日，谷婭溦宣布暫別《中聲4》評審團，根據她的說法，離開的主因在於接下來工作過於繁忙，特別是她6月份需投身粵劇音樂劇的排練，無法繼續兼顧評審的責任。

谷婭溦宣布暫別《中聲4》評審團。（官方圖片）

谷婭溦離開的主因在於接下來工作過於繁忙。（《今天你瘦了嗎？》MV截圖）

昨日（6日）的網台節目中，鄧兆尊與吳家樂也談及此事。鄧兆尊表示，除了檔期衝突外，還涉及一些「輕微」的其他因素。他舉例提到：「資本方出錢話事㗎嘛，有啲可能資本方覺得，呢個女仔比較有啲問題出現咗，可唔可以搵個人頂一頂佢，呢個情形發生有可能嘅。」他的言論令人聯想到業界中微妙的權力動態，引起了不少的聯想及猜測。

鄧兆尊與吳家樂也談及谷婭溦卸任評審。(節目截圖)

鄧兆尊表示，除了檔期衝突外，還涉及一些「輕微」的其他因素。(節目截圖)

網民猜測伍仲衡和張崇德接任評審

隨後，吳家樂便轉話題到猜測接任谷婭溦評審之位的人選，其中包括網民猜測的伍仲衡和張崇德。伍仲衡自《中聲》第一季起便是固定評判，憑嚴謹的評分與周國豐獲得「左右門神」之一的外號。但是在《中聲3》期間，其擔任《校園好聲音》冠軍洪心怡的監製，被指與TVB發生嫌隙，因而被踢出評審團隊。近日則有消息傳出他與洪心怡已結束合作關係，重回評審位置似乎並非毫無可能，連吳家樂及鄧兆尊都表示「呢個世界冇永遠嘅敵人」。

有不少網民希望可以重用伍仲衡為評審。(節目截圖)

伍仲衡疑因簽下洪心怡而被飛出《中年好聲音》。(IG@harryngchunghang)

伍仲衡本人決絕表態

針對這些猜測，今日（7日）伍仲衡本人也在社交平台表態，他以充滿詩意但也略顯決絕的文字表明態度，直言其不會回歸評審席位：「我已經不會回頭你別強求，我食慣魚翅你食罐頭，我喝酒幾秒過後馬上作嘔，請你別嫌我本身太誠實，太口臭。」雖然粉絲熱情留言支持，希望能重新見到他在《中聲》的舞台上，但他態度堅定。部分網民也認為，商業合作本質上合則來、不合則去，不必過多執著。