木村拓哉是好爸爸天花板？開明又幽默　光希一句話睇到人冧滋滋

2月5日是木村拓哉女兒木村光希20歲生日！大神當日PO照祝福，父女好感情令人羨慕！來看看他是怎麼教育女兒，又是怎麼寵愛女兒。



木村拓哉的寶貝小女兒木村光希2月5日迎來20歲的生日，他一早便在社群上傳一張雙手交疊的照片，寫下「祝福，20歲」，大女兒木村心美也PO出姊妹的變臉照，一家人真的是幸福美滿的家庭代表。

即睇木村拓哉與木村心美怎樣跟木村光希賀生日：（按圖了解）

穿衣服來放閃

木村光希有着木村拓哉這樣的爸爸，一舉一動都吸引民眾目光，她1月31日在IG曬出在車站準備搭乘新幹線的照片，身穿咖啡色羽絨外套搭配黑色牛仔褲的她，裝扮休閒仍充滿時尚感。眼尖的粉絲一秒認出她身上的咖啡色羽絨外套，是A Bathing Ape的服裝。

木村拓哉在日劇《Hero》中，就時常穿着亮面咖啡色羽絨外套搭配牛仔褲亮相，當時就有很多粉絲也模仿這樣的打扮，那件羽絨外套就是A Bathing Ape。光希這樣的穿搭讓網友大讚「秒想到《Hero》木村」、「不是衣服沒退流行，是木村永不退流行」。其實媽媽工藤靜香也穿過啊！一家人真的很愛偷偷放閃。

愛捉弄女兒的木村爸爸

心美和光希姊妹倆一出道就轟動日本，兩人的IG的帖文常常可見木村的身影，每次釋出，都可以看到照片裏溫馨的父女互動，充滿寵愛與歡樂。

木村拓哉貴為一線天王，專業魅力至今不消，往往一有新戲情報，就吸引粉絲期待，最新主演的古裝大片《THE LEGEND & BUTTERFLY》，耗資20億日圓，一上映就打敗《男兒當入樽》，木村的天王魅力真的不可忽視。這樣一位天王，在家就是一位平凡的爸爸。

木村拓哉曾上節目《徹子の部屋》，他的好友貴婦說去他家拜訪，木村在家裏就是一個很普通的大叔老爸。松子也開玩笑提到，一般人都會想看到木村顏質如此高，但女兒或許不可愛；可是偏偏兩個女兒都優秀。

這時木村微笑看着松子，他說她和女兒的相處方式，感覺就是年紀有差距的好朋友。確實常常看到木村捉弄女兒為樂的照片。光希曾經在直播中透露，她很怕蟑螂，但木村卻會抓着蟑螂追她，還笑得很開心。心美則表示，木村拓哉會在她看動畫的時候，拿着遙控器威脅說「要關掉電視」，父女間的互動可愛又溫馨。

心美和光希兩姊妹之前常常公開在家中健身房運動的照片，讓大家看見了木村家的真面目，有專屬健身房，難怪一家人身材都維持得很好。家裏還有練唱室跟畫室。

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尊重女兒的選擇

木村拓哉對於女兒出道一事，曾流露慈愛口吻說：「我也只能在背後支持她。我絕對不能要她照我的想法做事，但在她持續努力的這段時間，我會一直關注她。」他表示不會替女兒做甚麼決定，因為那份決心必須是發自她們內心的才可以。開明的態度、溫柔的語氣，實在讓所有人都羨慕他的女兒。

兩位女兒也都曾經表示，她們的爸爸是世界最好的爸爸，擁有如此優秀的爸爸，很難找到符合她們期望的對象。（爸爸已經是天花板，獲得女兒這麼高度的讚美。）木村光希曾經藉由個人IG限時動態回答粉絲問題，透露了對父母的情感。

有人問光希：「妳的父親演的戲劇和電影妳全都有看嗎？」光希回答：「幾乎都有看！很喜歡看。」被問到：「如果轉生妳想變成甚麼？」光希答：「馬，或者是我的父母轉生後（再做他們）的女兒」。

哇！相信木村大神聽了以後一定心頭甜滋滋。

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【本文獲「媽媽寶寶」授權轉載，原文：木村拓哉女兒光希生日！大神PO照祝福，來看看他是一個怎樣的好爸爸】