小嶋陽菜賣公司賺近億元又升大股東　板野友美發文遭指「妒忌了」

日本女團AKB48前「神七」成員小嶋陽菜2017年從團中畢業，原本就鍾情於時尚的她乾脆投身服裝事業，創立個人品牌「Her lip to」並開設heart relation股份有限公司。



日前傳出服裝集團yutori取得heart relation股份有限公司的所有股份，小嶋陽菜海賺日幣18.2億元（約9000萬港元），這還不包含顧問費用，也成為女偶像創業的新標竿。

小嶋陽菜（IG@nyanchan22）

小嶋陽菜是AKB48前「神七」成員，後創個人品牌開公司：

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鉅額收購細節曝光 獲股份晉升為大股東

yutori集團原本就擁有heart relation股份有限公司的51%股份，不過日前在董事會上決議要將持股提高到100%、完全收購該公司，董事會上決議股份轉讓執行日為4月30日。

原本的49%股份收購費用為日幣19億6000萬（約9663萬港元），其中有45.5%為小嶋陽菜所有，個人轉讓金額為日幣18.2億元。不過其中一部分會以yutori新發行的股票來配給小嶋陽菜，約5.36萬股，價值日幣1.16億元（約572萬港元）。

小嶋陽菜把自己公司大部分賣給yutori，拿到鉅額現金，同時還換到母公司股份，從老闆變成「大股東、合夥人」的角色，還仍保有heart relation股份有限公司代表的角色，在整個集團裡有更高話語權。yutori也希望她繼續參與經營，而非把公司賣掉就走人，繼續幫集團擴張業績。

打破偶像傳統框架 昔日隊友發文吐苦水

消息一出也震驚許多粉絲，直呼這番資歷已經打破偶像的框架，更讚嘆她作為經營者的手腕。巧合的是，昔日隊友板野友美正好發長文感嘆經營公司大不易，

經營者這個頭銜聽起來很響亮，但實際上這份工作困難重重、煩惱沒有盡頭，該怎麼讓營收和利潤成長，經常不順，每次都得自己做決定跟掌舵。

板野友美也是AKB48前「神七」成員：

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上次前田敦子推出大尺度寫真集，板野友美也發文讓外界覺得意有所指，這次小嶋陽菜賣公司賺大錢她又發文，不少網友就開玩笑：

「妳就坦白說很羨慕小嶋陽菜吧」

「整篇文章的意思就是『我好不甘心』啊」



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