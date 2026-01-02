前AOA權珉娥自殺獲救後大爆被欺凌細節　認曾遭強姦及圍毆到失禁

韓國女團AOA前成員權珉娥1月1日再爆走上絕路，所幸送醫後被搶救回來。不過她之後豁出去，將自己過往創傷、在AOA時期被霸凌的故事一口氣都說出來，包含學生時期曾遭毆打7小時、還被強暴，朋友甚至設計權珉娥，害她被一群人圍毆到失禁。



先前不少人質疑權珉娥編造她在AOA時期遭霸凌的故事，對此她爆料團內欺負她的那位「姐姐」還給《Dispatch》假爆料，搞得權珉娥才像是加害人，網友也因此對她生厭，讓權珉娥不禁哭訴：

我到底哪裡做錯了？

充滿暴力的童年貧困生活 朋友背叛與遭受性暴力

權珉娥稍早在Instagram上連續發出5篇長文，首先提到她5到6歲時遭受父親家暴，媽媽還曾被打到失去意識倒地，最終夫妻離婚。她跟著媽媽、姊姊一起住，家境卻清貧到只能燒熱水洗澡，但也沒辦法好好清潔，還因此被朋友嫌髒。中學的時候更慘，當時權珉娥有一位好友，某天朋友說有男生約自己出去，權珉娥擔心朋友安危而陪同，沒想到來到一間房子後，卻發現裡頭都是一群知名混混。

雖然權珉娥拜託混混放她們回家，卻慘遭痛毆6到7小時，甚至還有人抄起酒瓶狂打。正當權珉娥覺得自己快被打死、要昏過去的時候，有人把她的衣服脫掉並強暴她，還有另一個人摸遍權珉娥身體。凌晨回家後還要跟媽媽假裝沒事，只是跟朋友起衝突，連醫院都不敢去、打工都暫停，隨後更是個性大變，此時也靠吃止痛藥自盡。

權珉娥那時候想跟媽媽想從釜山搬去首爾度過全新生活，朋友得知此事後，居然藉故約出來，權珉娥到現場一看，發現居然有15名左右的男女聚集，她這才知道遭到朋友背叛:

我就在釜山被圍毆到失禁，只能拜託他們不要跟媽媽說，讓我在外面待到身體恢復。

成功出道卻是遭霸凌的開端 父親離世成最大遺憾

來到首爾當練習生後權珉娥雖然也被打罵、被逼著跑腿，但最終仍以AOA身分出道，還拿下音樂節目第一名。然而2014年父親罹患胰臟癌末期，有次錄製《人氣歌謠》時她想到父親就不禁落淚，卻被團內的姐姐痛罵：

大家還要看妳臉色喔？不要破壞氣氛！

接下來權珉娥只能忍淚，然而最後一次在病房內見到父親時，她還在猶豫要不要說「我愛你」時，父親卻隨著心電圖的嗶聲過世，就此天仍永隔，看著旁邊爸爸還用鉛筆寫著「我們家老么在哪」的字跡，更讓權珉娥淚崩。

由於精神狀態不佳，權珉娥長期服用精神科藥物，卻也因此在跑行程時表現失常。公司雖然幫她找精神科醫生，但在諮商後發現這個醫生根本是大嘴巴，會跟其他藝人病患偷爆料權珉娥的事情，這更讓她求助無門。續約時公司給成員彼此獨處的時間，只是那位「姐姐」卻否認曾在《人氣歌謠》時對她說過的話，「我不覺得我是會說那種話的壞女人耶！」，還說全團續約對大家都好，但權珉娥因此對AOA團體活動心死，決定結束偶像人生。

AOA團內姐姐假意道歉 向媒體爆假料

權珉娥曾在Instagram上爆料在AOA內遭霸凌，卻被形容是「寫小說」。雖然公司跟其他成員曾想當和事佬，要幫「姐姐」跟權珉娥解開心結，但對方居然在來道歉時見笑轉生氣，還大吼：

刀子在哪？我去死可以嗎！

雙方商談未果不說，之後卻出了「姐姐」向她下跪求情的新聞，讓權珉娥超傻眼，而且對方還把斷章取義的錄音檔提供給《Dispatch》，把她塑造成加害者。

權珉娥至此已經精神崩潰，每天恐慌症都會發作，但她選擇傷害自己：「我用刀捅我自己的肚子、劃過大腿，想死的方法要嘛割腕、要嘛割脖子。」她在釜山大學醫院被搶救回來，雖然手指頭還能動，卻已經失去感覺，每天手臂都會因此抽筋。

權珉娥也正在處理學生時期遭強暴的案件，目前法律追溯期還沒過，檢察官求刑有期徒刑10年以及公開長相、姓名的懲罰，讓她覺得比較開心：「只是加害人成年了也還是過得很爽，完全沒有罪惡感，還請來3位律師出席庭審。」權珉娥只求算只有1年有期徒刑也要讓他們吃牢飯，目前一審結果認定有強姦罪嫌、傷害罪不成立，她也還在等待二審判決。

痛問演藝圈的雙重標準 再爆料團內姐姐愛講壞話

只是權珉娥多次把私事公諸於世，也招來許多網友惡評，讓她更陷入絕望深淵，「就算我吶喊，誰會聽、誰要看呢？」、「我34年的人生中沒有幸福的記憶，全都是不好的回憶。如果真的有老天爺，就算是一點好事也讓它發生吧。」她還痛訴：

我吸毒了嗎？我酒駕了嗎？我打人了嗎？我犯罪了嗎？

權珉娥認為如果是帥哥男藝人做錯事，隨著時間過去就還能復出活動，女藝人卻只能被封殺，「如果我也以超級帥哥、能力出眾、靠演技就能被原諒一切的男人身分出生，那事情會變怎樣呢？」

權珉娥對AOA團內的那位「姐姐」似乎多有怨言，最後還不忘加碼爆料，稱這位姐姐超愛說人壞話，比如EXO的某位成員過去曾經跟自己同一個社區，而且本人根本就是邊緣人，甚至還嫌棄同屬FNC的某位前輩樂團主唱是「自以為很紅的孬種」、「搖錢樹」，還會炫耀自己一夜情的戰績。只是這位姐姐裝得罹患精神疾病，實際上根本沒有被人欺負，權珉娥回想起過去曾跟這位姐姐吐露自己的過往痛苦、希望能被對方理解，「現在回頭看我根本就是白癡」。

