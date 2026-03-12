中信兄弟啦啦隊女孩謝凱蒂外型甜美，看似文靜，但應援時動作卻十分浮誇，以搞怪活潑形象深植人心。



她2年前遭週刊爆料，砸下千萬（台幣，下同，約上百萬港元）投資借貸平台，對方卻突然暫停上架新案件，她事後透過法律追討千萬，今她出席PS女孩陣容公布會，被問到討錢進度，突然悲從中來泛淚了。

啦啦隊女孩謝凱蒂（IG@imkatyhsieh）

據《鏡週刊》報導，借貸平台「好樂貸平台」2024年宣布暫停案件受理，7月開始未正常發放利息，身為投資人之一的謝凱蒂，投入千萬卻血本無歸，面對媒體關心，她先是大感驚訝，之後低調表示不回應。

時隔2年，舊事再度被挖出關切，謝凱蒂悲傷情緒一秒上衝，突然哽咽飯類，僅透露「我會謹慎」。她透露平時有在研究命理，今年是赤馬年，是走火的屬性，她指出有很多意料之外的事會發生，是不容易的一年，都能平安度過。

謝凱蒂也提到自己體質比較敏感，若磁場不舒服會有所感應，因此平時也會配戴護身符。不過她笑說，因為和隊友貴貴同房，

她比較倒霉，常常會遇到（怪事）。

