狄鶯開直播大尺度遭問「露胸嗎」　回應兒子吸毒、藍潔瑛爭議留言

狄鶯過去會在臉書開直播與網友互動，但是18日她竟登上Twitch直播與網友聊天，還回應網友關於兒子孫安佐被指吸毒一事，面對酸民的留言，她也直接豪不客氣的回擊。



狄鶯登上年輕人愛用的直播平台Twitch，只見她疑似在家，一邊喝著酒，一邊輕鬆的看網友留言聊天，對於聊天室大量洗版留言，她自認搞不清楚現在年輕人的邏輯，對於一些問題覺得很奇怪，看到有網友要她露腳趾，竟真的隨性舉起光腳。

狄鶯開直播解放尺度露身體部位，回應兒子吸毒、藍潔瑛等爭議留言：

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對於有網友留言：

可不可以露奶給我看？

她也老神在在狠嗆：

妳腦袋有洞啊？兩顆奶有啥好看！不就給孩子吃過而已，你有幻想症啊！你怎還沒死，早就死透啦。

她也直言自己被酸民罵了有10年，所以早就習慣，還認為酸民就是愛她愛不到，既然嫌她噁心，就不要來看她。

而直播中網友當然不忘記提到她兒子孫安佐的事情，對於之前孫安佐疑似在泰國吸麻後出現脫序行為，狄鶯立刻就不客氣開罵，毒品會害死很多年輕人，還喊話「他如果再抽就不是我兒子，就這樣，煩死了」，她也坦言孫安佐18歲成年後，就沒有再管他，沒想到到之後就出事，更怨嘆自己還得背上「慈母多敗兒」的罵名。

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