辣模辛尤里斬8年情　結婚3個月生產前兩週離婚　疑因老公賭債黑洞

台灣女模辛尤里（Yuri）身材火辣，去年無預警閃婚懷孕，升格二寶媽才半年，竟爆出婚變！



對此，辛尤里也大方坦承，已經簽字離婚，可以重新找回自我。

辛尤里（FB@辛尤里）

更多辛尤里照片：

+ 7

辛尤里閃婚 生子半年爆婚變

辣模辛尤里去（2025）年閃婚，與交往8年男友情定，10月升格當媽。怎料，夫妻爆出婚變，因彼此金錢觀念不合，再加上男方有賭債，登記結婚僅3個月，辛尤里在生產前兩週決定離婚。

辛尤里離婚！證實8年情斷

對此，辛尤里昨（8）日發文，曬出新辦理的身分證，配偶欄那一區已「空白」，證實已與老公簽字離婚，8年感情斷裂。

辛尤里身分證配偶欄已空白。（FB@辛尤里）

辛尤里直言，

離婚不是一件好事，但可以重新找回自我，比起兩個人的爭吵，一個人顧好生活跟寶寶，我相信也會幸福跟幸運。

也感謝大家的陪伴，讓她不再流淚。

面對這段婚姻，辛尤里坦言，自己個性大剌剌、有話直說，可能是這原因，所以相處才那麼多不愉快，如今簽字離婚，「有一種鬆了一口氣放過彼此的感覺。」

【延伸閱讀】58歲美魔女談詩玲夫被騙欠千萬 她拒離婚共患難：老公是為家冒險（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 24

延伸閱讀：

麻豆關閉遭預言女優開始接S！「暗黑楊丞琳」不忍了 開轟AV導演：別用我們搞流量

【本文獲「TVBS新聞網」授權轉載。】