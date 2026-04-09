辣模辛尤里斬8年情 結婚3個月生產前兩週離婚 疑因老公賭債黑洞
撰文：TVBS新聞網
出版：更新：
台灣女模辛尤里（Yuri）身材火辣，去年無預警閃婚懷孕，升格二寶媽才半年，竟爆出婚變！
對此，辛尤里也大方坦承，已經簽字離婚，可以重新找回自我。
更多辛尤里照片：
+7
辛尤里閃婚 生子半年爆婚變
辣模辛尤里去（2025）年閃婚，與交往8年男友情定，10月升格當媽。怎料，夫妻爆出婚變，因彼此金錢觀念不合，再加上男方有賭債，登記結婚僅3個月，辛尤里在生產前兩週決定離婚。
辛尤里離婚！證實8年情斷
對此，辛尤里昨（8）日發文，曬出新辦理的身分證，配偶欄那一區已「空白」，證實已與老公簽字離婚，8年感情斷裂。
辛尤里直言，
離婚不是一件好事，但可以重新找回自我，比起兩個人的爭吵，一個人顧好生活跟寶寶，我相信也會幸福跟幸運。
也感謝大家的陪伴，讓她不再流淚。
面對這段婚姻，辛尤里坦言，自己個性大剌剌、有話直說，可能是這原因，所以相處才那麼多不愉快，如今簽字離婚，「有一種鬆了一口氣放過彼此的感覺。」
【延伸閱讀】58歲美魔女談詩玲夫被騙欠千萬 她拒離婚共患難：老公是為家冒險（點圖放大瀏覽👇👇👇）
+24
「兒童台最正姐姐」與網紅老公10年婚姻觸礁 揭已印好離婚協議書補辦婚禮僅一月即離婚！《戀愛捕手》金智妍揭球星老公涉家暴偷食劉雨柔驚傳婚變 球星老公被指酒後坦言「想離婚」 本人正面回應姚晨才離婚又被爆疑戀上「曾合作床戲」小11歲鮮肉 遭指搶人男友
延伸閱讀：
麻豆關閉遭預言女優開始接S！「暗黑楊丞琳」不忍了 開轟AV導演：別用我們搞流量
【本文獲「TVBS新聞網」授權轉載。】