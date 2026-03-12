韓國46歲男星「MC DingDong」為知名的「暖場主持人」，包含柳熙烈的寫生簿》、《不朽的名曲2》、《SNL Korea》等節目，甚至BTS、GFRIEND等偶像的記者會都常看到他先登場帶氣氛，被譽為「活動天王」。



未料MC DingDong近期參與網路直播，遭成人直播主提及過往的酒駕醜聞，他直接暴走當場猛抓女直播主的頭髮，嚇壞現場所有人，直播影片更在網路上傳開。

MC DingDong近期參與網路直播，遭成人直播主提及過往的酒駕醜聞，他直接暴走當場猛抓女直播主的頭髮，嚇壞現場所有人，直播影片更在網路上傳開。（IG@mcdingdong）

更多MC DingDong直播失控照片：

+ 7

遭酸酒駕前科 暴走扯髮女直播主

MC DingDong日前跟多名性感女直播主一起進行韓國流行的「Excel直播」，這種直播會亮出各直播主當下的斗內金額，以刺激粉絲花錢買更多打賞。

直播過程中一位直播主金女就突然跟MC DingDong說：

2年前出事過的混帳。

而這指的就是MC DingDong過去曾被抓到酒駕，被警方查獲後竟然當場逃跑，甚至撞上警車更威嚇警方。最終MC DingDong遭判有期徒刑1年6個月、緩刑2年。

MC DingDong被踩到地雷後整個人情緒失控，先是猛力抓住A某的頭髮，他還站起來試圖要拖著金女走，激動到不像是節目效果，現場所有嘉賓都嚇傻，還有人大喊「移開鏡頭！」另一主持人更比出喊卡的手勢，鏡頭外則傳來猛力撞擊的聲音，也讓人質疑MC DingDong還有什麼暴行。

痛哭辯稱創傷 受害者喊想死

當下現場氣氛尷尬，MC DingDong先離開到鏡頭外冷靜後又回到攝影棚，先是跟受害的金女道歉，又開始大哭並訴苦，

我也有某種程度的創傷，一聽到兩年前的那件事就不禁讓我的孩子們，所以才會這樣（暴走）。

這段恐怖影片在韓國網路上迅速流傳開來，受害的金女懇請網友不要繼續散播或反覆上傳，

每次看到影片我都會心臟狂跳、手也發抖。就算故作開朗、堅強，但我也是個人。因為在Instagram、Facebook、TikTok、YouTube都很有點閱而一直被上傳，但我也因為惡意留言而很想死。乾脆吃掉現在手邊的處方藥之後不要醒來好了。

金女也澄清鏡頭移開後發出的聲響是麥克風被摔出去的聲音，並非MC DingDong再度施暴。

拒千萬韓元和解金 男方強硬反擊網友

金女日前曾在網路論壇表示，自己原本覺得MC DingDong如果有真心道歉就算了，畢竟提告要找律師，這筆訴訟錢也滿捨不得花。只是MC DingDong事後傳訊息道歉，卻在訊息中認為是雙方言行都不經大腦，雙方各打五十大板的說法激怒她，讓金女決定找律師開告。

A女透露MC DingDong原本提議用韓幣1千萬元（約5.3萬港元）和解，自己已經拒絕，對方持續聯絡想道歉，目前也都交由律師處理。包含律師、網友、經紀公司等都建議A女和解比較有利，她也正考慮往這個方向進行。

MC DingDong也透過Instagram表明立場，首先強調影片在網路上流傳出去後也出現許多與事實不符的謠言，甚至有人斷章取義、擴大解讀。即便MC DingDong是施暴者，但他也不甘被造謠，強調：「我很慎重看待此事。」並警告造謠網友會透過律師進行民事、刑事在內的必要應對。

【延伸閱讀】宋智雅爆爭議言論嘲男友「用Samsung手機很煩」 網怒：看不起誰（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 17

延伸閱讀：

韓國影帝爆「權勢性侵」遭移送！D社起底大咖真實身分 他急刪IG回應

【本文獲「TVBS新聞網」授權轉載。】