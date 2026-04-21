蔡少芬精修照容貌與生圖對比現落差　老公張晉曾被爆八成血管堵塞

現年52歲的「凍齡女神」蔡少芬（Ada），近年憑藉其爽朗性格在內地綜藝圈大受歡迎，人氣與身價同步飆升。近日蔡少芬在微博公開了一輯氣質非凡的造型照，因精修美照與網民流出的「原生相機」生圖存在落差而引發熱議，零濾鏡下的皺紋與法令紋亦讓網民驚嘆修圖功能強大。



蔡少芬出席紅星大獎。（微博@蔡少芬）

蔡少芬52歲真實狀態曝光

現年52歲的「凍齡女神」蔡少芬，近年憑藉其爽朗性格在內地綜藝圈大受歡迎，人氣與身價同步飆升。向來熱衷於與粉絲互動的她，日前在微博公開了一輯氣質非凡的造型照，片中她身穿典雅的露肩碎花長裙，配襯精緻珍珠首飾，或優雅地端坐於古典名車內，或慵懶地倚靠牆邊留影，舉手投足均散發出濃厚的女神魅力。在專業後製的護航下，她的皮膚顯得白皙且緊緻，臉龐幾乎找不到任何歲月痕跡。

蔡少芬在微博公開了一輯氣質非凡的造型照。（微博@蔡少芬）

然而，隨後有網民分享了在現實中偶遇蔡少芬的合照，在沒有任何修飾的「原生相機」下，女神的真實面貌瞬間曝光。雖然她在合照中面帶微笑且親切地擺出V字手勢，表現極之親民，但眼角及臉頰的皺紋卻相當明顯，法令紋亦深了不少，膚色更不似自拍照般通透。這張「零濾鏡」的照片隨即引發熱議，不少網民驚嘆美顏功能強大，質疑女神平時的照片存在修圖過度的情況。

網民遇蔡少芬友好比耶（小紅書@惪闵Colour）

張晉與蔡少芬日前慶祝18週年結婚紀念日。（微博@蔡少芬）

蔡少芬手持9個香港物業市值2億港幣

即便外貌引發討論，亦無礙蔡少芬作為成功理財家的地位。據知，這位演藝界的女強人對投資物業情有獨鍾，深信「買磚頭」才是最穩健的保值之道。眼光老到的她目前在香港手持至少九個物業，總市值估計已高達2億港元。更令外界稱羨的是，她在家中地位超然，掌握著絕對的財政大權，丈夫張晉多年來的演藝收入都會全數上繳給她統籌。即便外表隨歲月自然變化，手擁巨額財富的實力，顯然讓她擁有充足的底氣面對人生。

租住逾3,000呎的複式四房豪宅。（小紅書圖片）

元朗爾巒。（Facebook圖片）

老公張晉突發心臟病 蔡少芬感悟健康勝過一切

除了坐擁過億身家，對蔡少芬而言，家人的健康才是無價之寶。其丈夫張晉於去年曾遭遇一場生死大劫，當時他因突發性心臟病被緊急送院，經檢查後驚覺血管堵塞程度已高達80%，情況一度極其危殆，必須立即進行支架入手術。經歷過這場驚心動魄的醫療事故後，蔡少芬坦言對生命有了全新的感悟。比起過往拼命工作，現在她更希望能放慢腳步，花更多時間陪伴在丈夫身邊，共同度過平淡而珍貴的每一刻，兩夫妻的感情在患難之後顯得更加深厚。

張晉與成員李承鉉聊天時，他提到在今年4月發生了一件事，讓他差點死掉！（節目截圖）