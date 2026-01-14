蔡少芬張晉慶祝結婚18周年　曾因女尊男卑不被看好要搵婚姻輔導

現年52歲的視后蔡少芬（Ada）與張晉在2008年結婚，二人育有兩女一子，一家五口幸福美滿。日前兩人迎來結婚18周年的大日子，蔡少芬在微博曬出合照，並寫道：「今日係我們兩公婆互相忍了對方18年。」而張晉就留言道：「愛是恆久忍耐。」兩公婆公開「耍花槍」，大方放閃！

蔡少芬張晉「女尊男卑」

蔡少芬同老公一向恩愛甜蜜，但當年兩人亦曾因「女尊男卑」不被外界看好，蔡少芬曾在內地訪談節目《送一百位女孩回家》中大爆兩人「並没有大家想像中那麼好」，更曾尋求婚姻輔導專家幫助：「畢竟他是重慶長大，我在香港長大，我們的語言溝通，很多東西的想法都不一樣，就是你說你的我說我的。」她坦言由於父母離異，令她對婚姻缺乏安全感，而與張晉結婚時，雙方事業上有差距，予人女尊男卑之感，這亦是導致夫妻間出現問題的癥結。不過與婚姻輔導專家見面後，蔡少芬與張晉的關係得到很大改善，彼此亦打開心扉。

張晉去年突發心臟病險死

去年張晉在節目《披荊斬棘2025》中自爆因突發心臟病緊急送院，檢查後發現有血管堵塞近80%，要即時做「通波仔」手術，幸好術後情況良好，蔡少芬直言算是「因禍得福」，老公已經戒掉壞習慣，飲食以清淡為主，醫生亦鼓勵多做帶氧運動，兩公婆感情更勝從前！

