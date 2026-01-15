昔日影壇新星新劇殺青嘆能演戲真幸福　遭蔡少芬窒又矮又老勁無奈

現年33歲的蘇麗珊（Cecilia），入行初期憑甜美的臉孔，及清新氣質，獲不少網民封為「文青女神」。首部參演電影《哪一天我們會飛》，便憑「余鳳芝（年青版）」一角獲得《第52屆金馬獎》「最佳新演員」及《第35屆香港電影金像獎》「最佳新演員」提名，然後廣告代言和電影邀約接踵而來。不過，自從她與拍《哪》片時戲假情真撻着的游學修分手後，負面新聞便愈來愈多，令女神人設崩壞。其後曾簽約唱片公司轉戰樂壇，可惜發展平平，有傳低潮期只能靠自家按摩店業務維持生計，有網友更狠批蘇麗珊出道多年仍無代表作，直至歌影視都不合格。最近她簽約邵氏兄弟再次出發，新劇《風華背後》仲有機會與視后蔡少芬合作演母女，雖然未知新作能否為她一洗頹風，但這次拍攝，卻令她感受良多。

蘇麗珊於2014年憑首部電影《哪一天我們會飛》彈起。（電影海報）

昔日「文青女神」，轉眼今年已33歲。（IG截圖）

蘇麗珊早前曾簽唱片公司，但發展平平，更有傳她被唱片公司冷待。（IG圖片）

與蔡少芬演母女 慘遭「阿媽」吐槽身高年紀

蘇麗珊近日在社交平台分享《風華背後》殺青的視頻，見她與台前幕後相處十分融洽，而跟劇中「媽咪」蔡少芬更建立深厚友誼，向來幽默的蔡少芬，片中兩人的身高差開玩笑：「我無諗過生得一個咁矮嘅女」，隨後更補多一刀：「我無諗過生到一個咁大年紀嘅女」；面對「媽咪」連環「攻擊」，蘇麗珊一臉無奈，叉腰說：「喂呀！」

蘇麗珊近日在社交平台分享《風華背後》殺青的視頻。（小紅書截圖）

蘇麗珊與導演及一眾工作人員相處融洽。（小紅書截圖）

蔡少芬利用兩人身高差講笑：「我無諗過生得一個咁矮嘅女」。（小紅書截圖）

蔡少芬連環出招，令蘇麗珊招架不住。（小紅書截圖）

感性發文：能演戲真幸福

除了分享搞笑片段，蘇麗珊亦撰寫長文抒發感受。她以「當蔡少芬的女兒她會說什麼」為題，坦言：「每次拍攝我都超級緊張，尤其今次跟很多我很喜歡的前輩合作，常常睡不著，想著明天拍攝的內容入睡，或者半夜嚇醒生怕聽不到鬧鐘，從害怕和擔心到中段開始感覺、享受這個角色，『小魚會這樣說的！』我肯定。」

蘇麗珊一臉無奈。（小紅書截圖）

蘇麗珊感性發文「能演戲真幸福」。（小紅書截圖）

台前幕後打成一片。（小紅書截圖）

同女神朱茵自拍。（小紅書截圖）

蘇麗珊續言：「拍劇真的好神奇，大家真的好像一家人，工作的時候很認真，但總能找到一點樂子（除了我真的不是蘇姐），所以每次收工，心都是滿的。好感恩遇到這麼好的對手和工作人員，是真的！更加不能想像他們每天都睡不夠，一定是很愛拍攝。我也很愛當演員，能演戲真幸福！」帖文一出，除了獲粉絲打氣，當中竟有網民認錯人：「我以為是譚凱琪（Zoie）」、「真的很像」、「譚凱琪姐妹？」，令人哭笑不得。

竟有網民認錯蘇麗珊是譚凱琪。（小紅書截圖）

這個是譚凱琪。（IG圖片）

這個才是蘇麗珊。（IG圖片）