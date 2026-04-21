試真 D丨周嘉洛爆笑反諷劣評酒店：屙完屎直接掹個花灑洗Pat Pat

無綫綜藝節目《試真 D》逢星期一至五晚上10時30分翡翠台播映，由於《試真D》除了夠Mean、夠真仲要夠膽色，加上五位主持各有特色又有趣，自節目播出後贏盡好評！4月20日播出的《試真D》，江美儀（美儀姐）、周嘉洛、朱敏瀚（朱仔）與曾展望（GM）於深圳分別實測住宿、湯水專門店及網紅超市「紅黑榜」食物。



今集江美儀（美儀姐）、周嘉洛、朱敏瀚（朱仔）與曾展望（GM）將於深圳分別實測住宿、湯水專門店及網紅超市「紅黑榜」食物。（官方提供圖片）

試真 D丨周嘉洛單拖入住「照騙公寓」

在三大實測行動中，以周嘉洛單人匹馬挑戰日租200多港元、但最低評分竟低至3字頭的疑似「照騙酒店」。果然嘉洛仔一殺入酒店，即發現圖文嚴重不符，眼見貨不對辦如此嚴重，嘉洛仔即發揮其一貫超感幽默感，以「金城安廢青」crossover「地產經紀油腔滑調」Style大拋「正面字眼」逐點反諷，同場加映「溫馨提示」，娛樂性極高。

周嘉洛將單拖入住「照騙酒店」。（官方提供圖片）

周嘉洛一殺入酒店，即發現圖文嚴重不符。（官方提供圖片）

總括而言，嘉洛仔實測的酒店不但未如照片中漂亮、開揚、闊落，而且很多設施均形同虛設，有等於冇，但嘉洛仔竟仍能一一想出「好處」：「大家見到呢個屋嘅設計……係冇嘅，同我一樣咁平實、有內涵（裝修）」、「呢個廁所我哋採用咗乾濕永不分離嘅設計，只要喺度屙完篤屎，直接掹個花灑洗埋Pat Pat，快靚正，因為我哋知道時間就係寶貴嘅資源。大家留意到啦，個廁所係冇蓋㗎，有蓋你點可以睇到個水位呀？依家有水冇水，一目了然（廁所簡陋）」、「我哋睇睇個景色先，呢個景色幾咁開闊，無論隔籬晾衫你會睇到，開電視你會聽到（冇景觀）」、「你睇吓感唔感受到一絲嘅微風呀？真係半絲都冇㗎…無論係春夏秋冬、微風、狂風、強風都唔會有分別，呢個就係我哋專注嘅（通風差）」、「我哋再睇睇呢個3D投影機…係開唔到嘅，唔係巧合，係心思，因為我哋知道睡眠質素好重要，我哋唔會畀藍光影響你嘅睡眠質素。」最後嘉洛仔回復測試員身份，強烈勸勉大家不要入住。

周嘉洛以嚴肅又幽默的手法諷刺「酒店」完全圖文不符。（官方提供圖片）

周嘉洛瞓床測試壞了3D影音。（官方提供圖片）

試真 D丨GM聞牛睪丸難頂到標眼水

另美儀姐又先後率領朱仔GM挑戰網上評分高達4.7分的豪華靚湯，該店特色除了用瓦煲煲湯外，還強調是煲足3小時以上的老火靚湯，客人更必須提前預訂才能享用！而製作組專誠為三位主持預訂的，分別是價值888元（人民幣，下同）的「少爺湯」及268元的「蠍子湯」。

江美儀、GM與朱仔到湯水專門店品嘗兩大補湯。（官方提供圖片）

江美儀、GM與朱仔到湯水專門店品嘗兩大補湯。（官方提供圖片）

江美儀、GM與朱仔到湯水專門店品嘗兩大補湯。（官方提供圖片）

「少爺湯」材料包括原條牛鞭、牛尾、牛筋及雞腳等，有補腎壯陽及增強體質的功效，美儀姐及朱仔食後異口同聲指牛鞭質感似牛筋、牛睪丸則味道似雞子，聽落並唔趕客。不過已戒牛的GM雖未有飲湯，但只是聞到牛睪丸陣味已嚇至面容扭曲兼標眼水，十分搞笑。之後有「蟲蟲驚恐症」的GM再挑戰「手掌咁大」隻蠍子，驚到面青的他「本死」緊閉雙眼將蠍子放入口，更食到乸口乸面，雖然他品嘗完說：「有啲似蟹膏味」，但不忘加後一句：「但我本身唔『好』蟹。」笑爆全場。

美儀姐與朱仔食淡定品嘗牛鞭及牛睪丸，GM則食到想嘔兼流眼淚。（官方提供圖片）

手掌咁大嘅蠍子。（官方提供圖片）

GM頂硬上食到面容扭曲，但之後話蠍子肉似蟹膏。（官方提供圖片）

試真 D丨江美儀領軍實測網紅超市

至於網紅超市今年3月的「紅黑榜」（紅榜讚，黑榜彈）實測結果，亦相當出人意表。可能紅榜的食物太受歡迎，他們只找到稱聲減脂期間也能吃的「芝士豬肉法包」，黑榜則有三大「Kam」食品：「姬松茸牛肉酥餅」、「芋泥鹹蛋肉鬆小貝」及「檸檬酸辣去骨鳳爪」。先說紅榜「芝士豬肉法包」，三位實測員直指「未食之前覺得佢好乾」、「麵包香嘅，但我覺得如果焗番熱會好食好多」，有讚有彈，但明顯未覺驚艷。

美儀姐與GM到超市購買「紅黑榜」食物。（官方提供圖片）

美儀姐與GM到超市購買「紅黑榜」食物。（官方提供圖片）

美儀姐與GM到超市購買「紅黑榜」食物。（官方提供圖片）

之後到黑榜食物，先說「姬松茸牛肉酥餅」，三人針對坊間「過甜」及「過油」兩大負評進行點評，三人一嚟先係狂讚：「好多料呀」、「望落靚仔喎」，朱仔更指：「又冇個評論講得咁差嘅。如果同個包對比，我寧願食呢一個」，「食家」美儀姐亦點頭認同：「佢係偏甜，但我覺得唔油，冇講得咁差嘅。」有彈有平反，足證唔係為踩而踩。至於「芋泥鹹蛋肉鬆小貝」及「檸檬酸辣去骨鳳爪」，GM直指「芋泥夾蛋黃好Kam」:「就好似你將燒肉同芝士蛋糕同時一齊食」、「洗潔精味喎」，並認為「黑」得有道理。

三人為了公正起見，邀請監製試食畀意見。（官方提供圖片）