試真D｜江美儀被觸及家人底線　反擊網民言論無建設性：純粹發洩

視后江美儀近日因參與無綫飲食節目《試真D》成為全城熱話，但伴隨高人氣而來的卻是排山倒海的網民評論。今日（21/4）江美儀聯同節目主持現身宣傳活動，面對網民的「負評」與「質疑」，她非但沒有迴避，更以一貫的真性情逐一反擊，更預告下集將有「生命危險」的挑戰！

「真心話」惹禍？江美儀：係老闆叫我真

自節目開播以來，不少網民批評江美儀姐評論過於尖銳，甚至有人質疑節目「做假」。對此，江美儀接受《香港01》訪問大方回應，直言當初開節目前曾詢問製作團隊意見：「我真係喺開節目之前去問佢哋，你想我就住講定唔係，佢哋就話老板話你要用真性情你要照講，我話吓得唔得㗎？佢哋話得㗎，又氹我喎，咁得咪照講囉。」

《試真D》節目宣傳造勢活動。（陳順禎攝）

得到的指令「一定要真性情、照直講」

江美儀強調自己是「對事不對人」，並非刻意刁難餐廳：「我係分析件事，有讚有彈，唔係一味靠踩。而家啲觀眾鍾意睇啲貼地、真實嘅嘢，我係自己畀錢去試，我有權去批評。」

網民鬧爆「太短」？

對於有網民投訴節目長度不足，江美儀將此視為另類讚賞：「網民話節目太短，其實係好事，代表佢哋覺得好睇、睇得好快。」她表示如果節目反應持續熱烈，絕對會考慮加開第二季，並會根據網民的建議增加長度及走訪更多餐廳。

不過，江美儀亦對部分偏激言論表示要有底線：「我覺得呢你點批評我冇所謂，但你涉及到我屋企人，我就唔得，同埋呢件事唔關我屋企人事，而佢嗰個評語亦都唔係對個節目或者對我係有啲咩幫助嘅，佢純粹一個發泄咁，如果有個純粹嘅發泄涉及到我屋企人呢，我就會出聲囉。」

節目熱度持續升溫，江美儀更在現場拋出震撼彈，預告下集內容將會「更激、更危險」。她開玩笑指下集的挑戰甚至可能對「生命有危險」，形容其震撼程度遠超之前的海鮮店。

江美儀被觸及家人底線，反擊網民言論無建設性。（陳順禎攝）