戴祖儀被TVB女藝人唱「被包養 」 直衝對方廠門口對質：我等佢！

戴祖儀昨日（20/4）現身出席新節目《師傅點算》的拜神儀式。向來形象陽光、是非不多的她，近日竟被圈中人大肆中傷，指她「被包養」。面對如此難聽的傳聞，戴祖儀接受《香港01》訪問時大爆曾為了捍衛清白，親自去到對方開工門口「堵人」要求交代。

戴祖儀昨日出席節目《師傅點算》開鏡拜神。（陳順禎攝）

「我是包養人那個！」 戴祖儀直言傳聞是侮辱

戴祖儀表示自己入行以來其實鮮少是非，所以當聽到有人背後指她「被包養」時感到憤怒她強調，這類不實指控對女性藝人來說是非常大的傷害。

戴祖儀透露，當時是有其他藝人向她通風報信，指某位圈中人在背後散布謠言。性格直接的她不甘「食死貓」，拒絕私下默默解決，而是選擇最直接的方式當面對質：「其實會唔我先係包養人嗰一個？而唔係被人包養嗰個囉，嗰陣時好多藝人朋友都有同我講，話嗰位女藝人講我被包養，我於是就去咗佢開廠嘅門口度等佢，我成日去到門口，我就問邊個得唔得閒出嚟啊，我只係想搵返當事人了解，唔會忍氣吞聲。但我等咗佢一個禮拜，最終都等唔到佢，唔知佢係咪行咗後門走咗。」

提起那個背後中傷她的TVB女藝人，戴祖儀依然怒火中燒（陳順禎攝）

雖然最後未能成功在門口截獲對方，但戴祖儀表示，她曾多次詢問對方的同事，希望能與對方坐下來傾談，目的是想讓對方知道：「我知你講啲乜，而呢啲全部都唔係事實，請你唔要再講。」

曾有合作機會？戴祖儀堅決一定推！

談到該名散布謠言的人，戴祖儀表示對方與她本身並無交集，工作上亦無衝突，對於對方為何要無中生有感到莫名其妙。被問到如果未來有機會合作會如何應對，戴祖儀表示：「Touch wood，感恩冇，但如果真係安排合作，我一定會推。」

戴祖儀早前出席正義女神宣傳，被途人無濾鏡鏡拍下，出現九頭身超長腿身材。（陳順禎攝）

「表情藏不住」 坦言不擅交際偽裝

Joey 坦承自己是個情緒寫在臉上的人，身邊的朋友笑稱她見到不喜歡的人時，臉色變得像「吃了便便」一樣難看，她自嘲這性格雖然容易吃虧，但勝在夠真誠：「而家時不時都會見到對方，禮貌性點頭，佢點頭我咪點頭，其實佢應該知我知佢講我壞話，同埋唔係咁鍾意佢。」