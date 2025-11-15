韓女影星遭賊人持刀入屋行劫　與母親合力制服對方反受傷入院

曾是韓國女子團體After School第三期成員，南韓女影星NANA（林珍兒），於今日(15/11）清晨6時許，在京畿道九里市的家中遭一名30多歲的男子，持刀闖入行劫，當時屋內只有她跟母親在，二人不單未有就範，更即場跟對方爆發肢體衝突，最後成功將男子制服，對方更需要入院治理。

NANA在劇中飾演女主角整容後其中一個身份，以美貌在酒吧當歌舞女郎。（《假面女郎》劇照）

拍攝《假面女郎》時，因為突然全身紋身，令後期要進行大量CG工作，惹起爭議。（NANA@IG圖片）

NANA向以形格性感造型示人。（NANA@IG圖片）

據當地警方表示，匪徒闖入後，立即亮出刀具並威嚇住戶要求金錢，當時屋內就只有NANA和母親二人，二人沒有就範，反而選擇嘗試制服對方，在激烈打鬥中扭成一團，並成功壓制對方。當警員到達時，男子聲稱因搏鬥中受傷，需送醫治療。警方也強調，將調查嫌犯是否事先勘查環境、是否了解住戶身分，案件細節仍在釐清。

今年上映的電影，由安孝燮與李敏鎬主演的 《全知讀者視角：滅世預言》中，飾演小說人物鄭熙媛。（《全知讀者視角：滅世預言》劇照）

NANA戲中角色，同樣擁有出色的攻擊能力。（《全知讀者視角：滅世預言》劇照）

事件曝光後，韓國網民有表示NANA所住的是高級別墅區，斷想像不到會有賊人入屋行劫的可能，但更多人佩服NANA與母親的勇敢，幻想單憑二人之力，制服一名30多歲的男子，非常了不起。更擔心如果未能成功制服，後果將不堪設想。

其實NANA自到影視方面發展後，是走形格路線，在Netflix劇集《假面女郎》便飾演主角其中一個易容後的身份，在劇中有不少動作場面。而在今年上映的電影，由安孝燮與李敏鎬主演的 《全知讀者視角：滅世預言》中，飾演小說人物鄭熙媛，同樣擁有出色的攻擊能力，相信是拍攝前的艱苦訓練，令她在戲裡戲外同樣打得！