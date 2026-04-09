童星梁玄梁夏千萬酬勞傳遭恩師私吞　親揭殘酷真相　父逝鉅款全失

華人歌手有不少雙胞胎團體，包含BY2、2moro跟左左右右等，韓國最知名的則是活躍於2000年代初期的「梁玄梁夏」，出道當時年僅13歲，還由傳奇製作人JYP（朴軫永）親手打造。



據悉當時團體海賺韓幣20億元（約1060萬港元），卻傳出遭朴軫永吞掉，團員之一的金梁夏近期上節目解釋，甚至還自爆這筆鉅額財富早已下落不明！

「梁玄梁夏」（The Korea TImes）

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20億韓元酬勞全消失 親上火線還恩師清白

金梁夏4月6日上韓國演員池大韓的網路節目《炳鎮哥》，他先解釋他們出道當時，朴軫永就以「五五對分」的方式跟藝人分潤，先澄清當時兄弟賺的錢絕對沒有被製作人吞掉，更在節目上感謝朴軫永當時提拔他們的恩情。雙胞胎兄弟也再把這筆酬勞對半分，以各自的名義存入帳戶中。

隨後兄弟倆的父親把錢領出來並親自保管，他們也基於對父親的信任而沒有過問。未料就在金梁夏當兵期間，父親因心肌梗塞而驟逝，唯一知道這筆韓幣數十億元鉅款去向的人消失，這筆錢也就下落不明。金梁夏也稱由於他們是釜山出身，木訥的性格也讓兄弟倆難以跟父親開口詢問跟錢有關的問題，未料竟成終身遺憾。

金梁夏稱當時因為父親驟逝，兄弟倆打拚賺來的錢也下落不明。（YouTube@병진이형）

不過金梁夏並未因此氣餒，除了轉型經營食品業之外，還在籌劃2026年要回歸歌壇。許多韓國網友也被這股正能量打動：

歷經父親過世，鉅款財產還因此下落不明，沒想到還能這麼樂觀，真厲害。

還有不少人認為朴軫永在K-pop草創初期就願意給藝人五五對分的絕佳待遇，就當時風氣來說實屬難得。

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