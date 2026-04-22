池昌旭古堡酒店歎美食盡顯男神魅力　拍宣傳片喊話Macao期待再訪

韓國男星池昌旭為澳門特別行政區政府旅遊局(簡稱：澳門旅遊局)穿梭澳門不同角落，拍攝以《Wook’s尋「味」澳門》(英文：Wook’s Taste of Macao)為主題的宣傳片，池昌旭個性貼地隨性，愛美食愛攝影，池昌旭重臨澳門，這次拍攝繼續做自己，展現真我，呈現猶如拍攝自家Vlog的自然率性，「旭式」遊歷風格穿插於體驗澳門之旅的拍攝！



池昌旭應邀訪澳拍攝。（官方提供圖片）

今年陸續有新作面世的池昌旭，雖然忙個不停，但早前仍應邀訪澳拍攝，足跡遍佈氹仔街巿、聖地牙哥酒店及載譽歸來的盛事「2026澳門國際美食之都嘉年華」，從而體驗澳門的不同貎。

參加2026澳門國際美食之都嘉年華。（官方提供圖片）

池昌旭化身Vlogger遊澳門

親民的池昌旭先現身活化後煥然一新，變身「美食＋文創」新地標的氹仔街巿，他不單四處打卡，用鏡頭記下氹仔舊城區的巿井風光，還動手學整龍鬚糖！鏡頭一轉，池昌旭到訪由炮台改建而成的著名澳門文化遺產-聖地牙哥古堡酒店，寫意閒逛尋找歷史文化的味道，還在坐落於古堡之中的餐廳以美景相伴用餐，沉浸式感受濃濃的澳葡風情！最後，他來到大型美食活動-「2026澳門國際美食之都嘉年華」的主會場，在「國際美食大道」的攤位興奮地遊走，掃街式大擦特擦食勻全世界，挑動味蕾，毫無架子的池昌旭還與巿民遊客親切互動呢！

在「國際美食大道」的攤位興奮地遊走。（官方提供圖片）

是次澳門拍攝之旅，池昌旭寓工作於娛樂，樂在其中，舉手投足都充份反映出他有多享受澳門的旅遊樂趣，在IG貼文中，他更直接寫上「See you soon Macao」，可見內外兼備的池昌旭多麼期待再訪澳門啊！