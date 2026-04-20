「劉在錫夢」再證能招財　韓男發惡夢獲其救助　買彩票中百萬頭獎

近日，韓國彩券發行機構「同行彩券（Donghaeng Lottery）」公布了即時刮刮樂Speetto1000第104期的頭獎得主採訪。



這名幸運兒A先生透露，自己在購買彩券前做了一個極其生動的夢。

夢見劉在錫出手相救 隔天刮中5億韓元頭獎

劉在錫（Instagram@yoojaeseok72）

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A先生回憶道：

夢中我正被渾濁的水流沖走，就在危急時刻，劉在錫先生突然出現並親手將我救了起來。

因為夢境過於真實且感覺是個大吉兆，A先生醒後便前往首爾瑞草區的一處彩券行，果斷購買了Speetto和樂透（Lotto）。

回到家後，A先生懷著忐忑的心情刮開彩券，沒想到竟然真的出現了「1等獎」的中獎字樣。他感嘆道：「當時真的分不清是夢還是現實，高興到不敢相信自己的眼睛。」

他第一時間打電話給兒媳報喜，起初兒媳也半信半疑，直到見面後親自用手機掃描QR Code確認中獎金額為5億韓元（約265萬港元），才激動地送上祝福。A先生表示，近期家境較為困難，這筆獎金簡直是「上天掉下來的禮物」，他計畫將這筆錢優先用於償還貸款，並為家人購置更舒適的新家。

男子分享「頭獎」刮刮樂。（網上圖片）

「劉在錫夢」非首次 過去也曾帶來好運

事實上，夢見劉在錫後中大獎的案例並非首次。早在2023年，就曾有中獎者表示孩子夢到劉在錫，之後購買同款彩券成功中頭獎，甚至還因此替孩子添購平板與筆電作為回報。

此外，也有人分享，自己在連續夢到與財運相關的情境時，劉在錫也曾出現在夢中，最終成功抱走大獎，甚至特地留言「謝謝劉在錫」，讓相關話題持續在網絡延燒。

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