美國70年代樂壇傳奇Alan Osmond逝世　克服聽障遺傳限制成為偶像

美國70年代家喻戶曉的元祖偶像團體「奧斯蒙家族」（The Osmonds），驚傳痛失靈魂人物！團體中的長兄、也是最重要的創團成員艾倫·奧斯蒙（Alan Osmond），於20日晚上在妻子與8名兒子的陪伴下安詳離世，享壽76歲。



身為家中唯一的小妹、傳奇歌后瑪麗·奧斯蒙（Marie Osmond）隨即在IG發出長文哀悼，感性表示哥哥是一輩子守護家人的大樹。

Alan Osmond（GettyImages）

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突破醫學預言的神蹟！奧斯蒙家族締造70年代樂壇傳奇

艾倫·奧斯蒙在家族中排行第三，他的出生背景帶有一層傳奇色彩。當年他的父母在接連誕下患有聽力障礙的長子與次子後，曾被醫師警告未來再生下的孩子極可能也有聽力問題，但虔誠的父母深信這是「神的旨意」選擇繼續生育。

隨後出生的6子1女不僅全部健康，更在艾倫的帶領下，於70年代橫掃樂壇，寫下偶像團體的神話。艾倫最初與弟弟們組成四人組合，隨著七弟唐尼（Donny）與九弟吉米（Jimmy）加入，正式更名為「The Osmonds」，憑藉完美的和聲與陽光形象紅遍全球。

身為兄長的艾倫不僅是舞台上的焦點，更是家族的決策核心。然而，他在40年前不幸患上「多發性硬化症」，因身體狀況不得不選擇退出第一線表演。雖然退居幕後，艾倫依然發揮影響力，將餘生致力於多項慈善事務，堅韌的生命力令全球影迷深感敬佩。

艾倫離世的噩耗傳出後，奧斯蒙家族成員紛紛陷入哀痛。七弟唐尼與小妹瑪麗都在社群平台上貼出昔日合照。瑪麗在長文中深情寫道，哥哥艾倫從小到大始終扮演著守護者的角色，不僅照顧弟妹，更是整個家族的避風港。四弟美林（Merrill）也透過聲明悼念這位偉大的長兄，感謝他為家族付出的一切。

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