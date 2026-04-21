《星河戰隊》Muldoon心臟病逝世　終年57歲　搭檔雷神新戲成遺作

以經典科幻電影《星河戰隊（Starship Troopers）》與長青肥皂劇《生活的旋律（Days of Our Lives）》聞名的資深男星兼製片人派屈克蒙度（Patrick Muldoon），驚傳於19日上午因心臟病發突然離世，享年57歲。這項突如其來的消息讓演藝圈好友與廣大影迷深感震驚與不捨。



從美式足球員到好萊塢男神 《星河戰隊》山德一角成經典

派屈克蒙度Patrick Muldoon（《星河戰隊》劇照）

更多派屈克蒙度Patrick Muldoon的相片：

+ 4

出生於加州的派屈克蒙度，大學時期曾是南加州大學（USC）美式足球隊的一員，充滿活力的陽光形象讓他成功敲開演藝圈大門。他最為影迷津津樂道的角色，莫過於1997年在保羅韋浩雲執導的科幻名作《星河戰隊》中，飾演與男主角競爭的飛官山德巴卡羅。此外，他在美劇圈也擁有極高地位，不僅在《生活的旋律》中首創了奧斯汀里德這個經典角色，更在《飛越情海（Melrose Place）》中以帥氣迷人的反派理查哈特走紅，成為90年代美國螢光幕前的熟面孔。

除了幕前演出，派屈克蒙度近年更積極轉向幕後，擔任多部電影的執行製片人，包括《阿肯色（Arkansas）》、《《撲克神算師（The Card Counter）》以及由里安納遜（Liam Neeson）主演的《馬羅（Marlowe）》。令人遺憾的是，他最近才投入由「雷神」基斯咸士禾夫與泰隆艾奇頓主演的新片《Kockroach》拍攝工作，如今該作與驚悚片《Dirty Hands》也成為他留給世人的最後遺作。

蒙度在戲外更是一位多才多藝的藝術家，他不但是樂團「The Sleeping Masses」的主唱，更是派對上的靈魂人物，經常背著吉他現場即興演出。親近他的友人形容，蒙度擁有一種能讓他人感到安全且被看見的罕見特質，不僅熱愛動物與人群，更擁有無比慷慨的幽默感。

家屬悲痛表示，蒙度以全速前進的精神擁抱生命，他的離去在眾人心中留下了難以填補的空缺。蒙度身後留下了摯愛伴侶蜜莉亞，以及年邁的父母與妹妹一家。這位影壇才子的身影，將永遠留在熱愛他的觀眾與親友心中。

延伸閱讀：法國傳奇影后Nathalie Baye病逝 曾演《捉智雙雄》里安納度母親

+ 7

延伸閱讀：

柯震東毛孩相繼離世 痛悟強烈無助感

【本文獲「TVBS新聞網」授權轉載。】