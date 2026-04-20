法國傳奇影后Nathalie Baye病逝 曾演《捉智雙雄》里安納度母親
撰文：聯合新聞網
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法新社等媒體今天報導，法國女星娜塔莉貝伊（Nathalie Baye）昨天在巴黎家中逝世，享壽77歲。
她生前曾演出荷里活大導史提芬史匹堡（Steven Spielberg）的電影《捉智雙雄》，並2次獲得法國凱撒電影獎影后殊榮。
Nathalie Baye曾出演《捉智雙雄》、《唐頓莊園：全新世代》等著名影視作品：
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娜塔莉貝伊的家人今天表示，娜塔莉貝伊昨天在巴黎家中因神經退化性疾病「路易氏體失智症」（Lewy body dementia）併發症去世。這種疾病可能影響情緒、運動能力並引發幻覺。
她是法國影壇資深女星，一生出演約80部電影，曾4度榮獲素有「法國奧斯卡」之稱的法國凱撒電影獎（César Awards）殊榮，包括2座影后及2次最佳女配角獎。
娜塔莉貝伊的事業在生涯後期迎來高峰，曾接連演出多個國際矚目的角色，包括在史提芬史匹堡（Steven Spielberg）電影《捉智雙雄》（Catch Me if You Can）中飾演里安納度狄卡比奧（Leonardo DiCaprio）的母親。
此外，娜塔莉貝伊還在2022年英美合拍歷史劇情片《唐頓莊園：全新世代》（Downton Abbey: A NewEra）中飾演法國貴族。
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