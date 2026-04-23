試真D｜三水臭屁醋令朱敏瀚一試上癮　蠔店衛生嚇到曾展望面青

無綫綜藝節目《試真D》逢星期一至五晚上10時30分翡翠台播映。由於本住「試真D」精神的五位主持、自節目開播以來給出大量均真兼有話實說的良心食評，加上由江美儀帶隊的「試伏團」實測方法夠晒專業多元之餘，亦甚有「浸沉式」效果，成功引爆話題之餘，亦獲內地及香港網民熱捧為飲食版《東張西望》。



《試真D》獲內地及香港網民熱捧為飲食版《東張西望》。（官方提供圖片）

試真D｜蠔店進食環境欠衛生

4月23日一集，三位主持江美儀、朱敏瀚（朱仔）及曾展望GM將繼續捨身潛入疑似「問題食店」進行地顫式實測，包括被指控「海鮮唔新鮮」兼進食環境欠衛生的蠔店、盛傳食完全身會布滿屎味的三水名物「臭屁醋」，以及食物組合新奇又刺激的奇味壽司店！先說蠔店，三人甫抵達已見到有唔少蒼蠅、加上到處皆是未執拾的碗碟，及有垃圾堆在食桌附近，三位主持馬上放棄室外進食、改為步入店內繼續實測。

位主持將繼續捨身潛入疑似「問題食店」進行地顫式實測。（官方提供圖片）

步進店家後，三人即驚揭店員以同一部運輸機、同時運送廚餘／垃圾及新鮮出爐海鮮，嚇到GM連說了三次「好Kick喎」；三人又發現叫價88蚊人仔的店家招牌珍寶蠔、上碟時竟依然識得郁（即係未煮熟），嚇到出名淡定的美儀姐也頓時花容失色宣布「舉白旗」，最終由一度想「逃離食店」的朱仔捨身成仁、自告奮勇鯨吞「半生熟蠔」，到底朱仔食完會點？

但驚嚇在隻蒸完一輪嘅蠔仲係生勾勾，嚇到美儀姐舉白旗。（官方提供圖片）

而除了熟食竟然「生勾勾」，朱仔在四出查探期間還發現阿姐的開蠔過程雖然認真，但其使用配套的衛生程度卻令人咋舌，其中一個步驟更叫美儀姐見到後大叫了三聲「吓！」，想知三人到底經歷了甚麼事，就要密切留意節目。

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試真D｜令人一試上癮的極臭「臭屁醋」

另三人挑戰以「腐敗酸臭」馳名的「三水臭屁醋」過程也是令人捧腹，由於網民揚言：「食完好似喺屎坑食完飯出嚟咁」、「吃完衣服都不能要了」，朱仔出發前做足準備，除戴上口罩，還塞定兩張紙巾入鼻逼自己閉氣，十分搞笑。

朱仔除戴上口罩，還塞定兩張紙巾入鼻逼自己閉氣。（官方提供圖片）

至於出名「浮誇」的GM，未步入食店已多次出現作嘔狀態，相當爆笑！而最公道的美儀姐則謂：「戴住口罩都聞到」、「陣味係哽架喎！」而本著求真精神，三人還到了食店的製醋現場進行實測，美儀為了幫觀眾試真D，毋懼惡臭直接將醋筆近鼻子猛索之餘、又即場點了少少放入口，極盡敬業！雖然「臭屁醋」陣味如此難頂，但三位主持依然照食如儀，結果美儀姐一度驚現心心眼表情之餘、朱仔更被爆暴風吸入食物，並狂指經「臭屁醋」煮完的食物會「變異」，並指「臭屁醋」有機會一試上癮，欲知詳情，都係要留意節目。

對於臭屁醋嘅呢個反應真係好好笑。（官方提供圖片）

美儀姐真係一嘢就將啲臭屁醋擺近個鼻嚟聞，真係烈女不怕死。（官方提供圖片）

至於奇味壽司店都一樣精彩，三位先後品嚐了柚皮鵝肝、蔥燒黃油花膠、百香果鮑魚（果汁橡皮糖）、豬腦、山楂扣肉、芋泥及蔓越莓開心果牛肉等不同口味壽司，離奇的是，有些款式食到三人連聲讚嘆、美儀姐更一度合十雙手表示感恩；但有些款式卻食到三人懷疑人生，其中GM更因一道「XX壽司」難受到紅都面晒，到底咩壽司咁有威力呢？