試真D｜吳業坤挑戰「重口味極限」食到嘔：啲咩豬春袋

無綫全新飲食節目《試真D》近日引發網民熱議。吳業坤（坤哥）早前隨攝製隊深入內地進行「探店」拍攝，不僅要挑戰多款令一般人卻步的「重口味」美食，更坦言要在節目中打破傳統飲食節目的「客套」框框，實行「真話實說」。

吳業坤今晚現身深水埗出席無綫飲食節目《試真D》首播晚宴。（吳子生攝）

從「小兒科」到「重口味」

坤哥昨晚 （13/4）現身深水埗出席無綫飲食節目《試真D》首播晚宴，接受《香港01》訪問時表示：「今次拍攝絕對係味蕾嘅極大挑戰。我以為第一輪嘗試的食物已經很驚人，但估唔到聽完工作人員描述，跟住嘅菜單後，先發現之前嘅嘢都只係小兒科。原來之後仲要食啲咩豬春袋、豬眼……聽落都覺得誇張！」坤哥感嘆說：「雖然聽起嚟有啲恐怖，但聽完之後，發覺自己喺拍攝過程中已經獲得到唔少嘅照顧，相比起佢哋，我嘗試嘅食物種類已算是比較幸福。」

吳業坤挑戰「重口味極限」食到嘔。（吳子生攝）

最難忘「榴槤魚生飯」

在眾多奇特料理中，最令坤哥印象深刻的莫過於「榴槤魚生飯」。他形容這道菜的味道極其古怪，甚至直言食到「想嘔。」

坤哥指出，以往拍攝飲食節目，往往要在入口的一刻就想好該如何讚美食物，或思考如何用華麗的辭藻來包裝。但在《試真D》中，他決定做回自己：「好食就好食，唔好食就直講。呢個先係呢個節目嘅重點，大家食完之後最真實、最痛快嘅表達。」