試真D|朱敏瀚直白彈食物質素唔俾面：冇任何合作關係有嗰句講嗰句

無綫全新飲食節目《試真D》自開播以來，憑藉嘉賓們大膽、直率的評價風格，在網路上掀起不少討論。昨日（21/4）節目兩大核心成員朱敏瀚與周嘉洛現身觀塘，出席宣傳造勢活動。面對外界對於節目評分標準及「講真話」的熱議，兩人接受《香港01》訪問時大方回應，直言拍這套節目最爽之處就是「不必看稿」。

周嘉洛力撐美儀姐：夠薑先有說服力

面對網民在討論區對江美儀的各種「追擊」與評價，周嘉洛坦言這正是節目效果所在。他指出，如果每個人講話都像他一樣「修飾」或「世界仔」，節目就沒看頭了：「我係行『世界仔』呢個方向，但係如果你話搵一個節目主持人係好似我咁樣嘅，我可能做吓小小效果，做吓大家互動搞吓笑咁就算啦。但係如果你真係要講到試真啲嗰種精神，美儀姐去做會好，同埋有說服力。」

朱敏瀚直言拍這套節目最爽之處就是「不必看稿」。（陳順禎攝）

無懼餐廳壓力 有嗰句講嗰句

針對外界質疑在飲食節目中講真話是否會有壓力，兩人顯得非常坦蕩。朱敏瀚表示，在《試真D》裡講真話一點也不難：「我哋同餐廳冇任何合作關係，所以唔需要為咗保護邊個而講假話，同埋我彈一啲食物質數，我都係有嗰句講嗰句，所以我覺得拍呢個節目最舒服嘅就係，我係唔需要睇稿，因為係冇稿俾你睇。」朱敏瀚又認為，每位成員角色鮮明，有人負責專業點評，有人負責平衡氣氛，這種真實的化學反應是以前綜藝節目少見的。