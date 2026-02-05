藝人郭晉安胞姊沽貨！2930萬沽愉景灣二千呎屋仔　16年帳賺170萬

樓市氣氛沽旺，有名人決定沽貨套現。藝人郭晉安姐姐、草姬集團（2593）董事會主席兼行政總裁郭致因，最新以2,930萬元沽出愉景灣洋房，呎價14,161元。據悉，他於16年前斥2,760萬元購入單位，現售出帳面賺170萬元或約6.2%。



資料指，是次成交為愉景灣11期海澄湖畔一段單號屋，實用面積2,069平方呎，屬於三房間隔，連1,777平方呎花園，以及652平方呎庭院。新近以2,930萬元沽出，呎價14,161元。至於新買家姓李，其英文名為普通話拼音，料為內地背景人士。

愉景灣。

郭晉安胞姊、草姬CEO郭致因 16年轉手帳賺170萬

據悉，原業主為郭致因（KWOK CHI YAN GAMMY），與藝人郭晉安姐姐、草姬集團（2593）董事會主席兼行政總裁郭致因同名，料為同一人。郭致因在2010年以約2,760萬元入市，持貨至今約16年，是次轉手帳面賺170萬元，物業期內升值6.2％離場。

翻查資料指，郭致因亦有投資工廈有斬獲，在2021年以3,240.6萬元沽紅磡駿昇中心低層A室，面積6,232平方呎，持貨14年轉手帳面獲利2,069萬元。