林保怡機場遭偏激狂粉無視保安阻攔　視帝「面容失色」畫面瘋傳

撰文：亞瑟
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視帝林保怡日前應邀飛抵海外，為演藝盛事《紅星大獎2026》擔任頒獎嘉賓。雖然當天有大批粉絲接機展現極高人氣，但現場卻有一名偏激狂粉無視保安阻攔，高舉手機強行擠進內圈，嚇到林保怡「面容失色」。

林保怡出席紅星大獎2026（微博@林保怡）

視帝林保怡抵達機場獲大批粉絲接機

資深演技派男星林保怡近期行程緊湊，日前他應邀飛抵海外，為年度演藝盛事《紅星大獎2026》擔任重量級頒獎嘉賓。這位視帝級人馬的人氣依然不減當年，在他步出飛機場的一刻，現場早已駐守多時的fans隨即起哄，爭相一睹偶像風采，場面極度熱鬧。

林保怡為fans簽名。（小紅書）

狂粉手機近距離突襲無視保安 林保怡一臉驚魂未定畫面瘋傳

然而，在接機過程中卻發生了一段令全場側目的小插曲。在混亂的人潮中，有一名表現極度偏激的fans為了近距離捕捉偶像風姿，竟高舉手機瘋狂擠向林保怡身邊。儘管現場多名保安人員已即時反應，並盡力伸手阻攔該名狂粉前進，但對方仍無視警告持續靠近。

伸手阻攔該名狂粉前進，但對方仍無視警告持續靠近。（小紅書）
據評論網民留言，該fans已經不是第一次這麼瘋狂。（小紅書）

從網上流傳的片段所見，一向低調沉穩的林保怡面對這種突如其來的「貼臉式」突襲，臉上罕有地露出了明顯的驚恐樣。他目睹手機幾乎貼近面部時，神情顯得極度不安且狼狽，不少網民看後都表示心疼，直指視帝今次真的被「嚇親」。

網民評論：「真係嚇親保保了。」（小紅書）
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