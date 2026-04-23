施明出殯｜李泳漢被質疑單方面執行母親遺願 ：講呢啲焫我冇用

資深藝人施明早前離世，今日（23/4）出殯，靈柩隨即移送火葬場火化。然而，原本哀傷的喪禮卻籠罩著家庭決裂的陰影。外界盛傳大仔李泳漢與細佬李泳豪因多年恩怨徹底決裂，甚至指李泳漢下「逐客令」拒絕弟媳 Agnes 踏入靈堂半步。

施明早前因病離世，今日於大圍寶福紀念館舉行出殯大殮儀式。(葉志明攝)

親友哀傷出席 解穢酒現場氣氛凝重

完成火化儀式後，李泳漢帶領親友前往尖沙咀一間酒樓享用「解穢酒」。現場見李泳漢一臉憔悴，雙眼通紅，顯然為亡母喪事奔波已久。面對傳媒連番追問有關「拒絕弟媳入靈堂」及「兄弟不和」的指控，李泳漢在解穢酒後首度開腔回應。他語氣沉重，直言現在只想一心一意送母親最後一程：「其實我而家真係好多事仲要去處理嘅 ，暫時冇時間同細佬坐低慢慢傾，應該你都睇下佢自己，如果佢都想話阿哥坐返低傾偈 I Never say no我唔會 say no。」李泳漢續說：「但辦理呢件事，我係第一時間要佢出席嘅，甚至乎有啲咁唔愉快嘅事，我都冇話叫佢唔好出席，所以睇佢。」

完成火化儀式後，李泳漢帶領親友前往尖沙咀一間酒樓享用「解穢酒」，並首度開腔回應傳媒問題。（葉志明攝）

️堅稱母親未認媳婦 強調「有人證」

在場記者指出他不讓弟媳出席喪禮。李泳漢強調：「呢個係我阿媽嘅意願，我一早講過我阿媽冇認過佢，我係要堅守。（記者再追問你單方面講！）邊個話單方面講，你哋會清楚得過我阿媽，你會清楚得過我？我都話我有人證，證明我阿媽唔鍾意，冇認過佢。同埋佢哋結婚冇預過我阿媽，我諗事實擺喺大家面前，唔係剩係冇請我阿媽同我，係所有親朋戚友都冇，我諗呢一樣嘢你點去洗白呢 ？咁同埋我媽而家已經 passaway你呢啲死無對證嘅講法好唔公平。」

李泳漢出席「解穢酒」時，首度開腔回應「拒絕弟媳入靈堂」及「兄弟不和」的指控。（葉志明攝）

李泳豪太太Agnes昨日現身殯儀館時被禁止進入靈堂，只能在門口苦候。（葉志明攝）

被指不公平 李泳漢反擊：唔好焫我

記者追問表示兩邊都好不公平。李泳漢沉住氣：「對邊唔公平？」記者再指出對弟弟及弟媳不公平。李泳漢表示：「係咩，咁你唔好焫我啦，講呢啲焫我真係冇用。」記者提到弟媳連送最後一程都被拒，李泳漢表示：「我諗我又答咗你好多次，我阿媽不嬲冇認過佢，唔係佢死之後嘅事，佢22年結婚係咪？（記者再追問指弟媳未有披麻帶孝，連個鞠躬都唔俾？）咁佢係咪喺門口鞠咗躬，咁咪係囉，鞠咗啦嘛，咁你問咩呢？」

李泳漢反擊指控：唔好焫我。（葉志明攝）

母親離世太突然 未見最後一面成遺憾

李泳漢透露母親離世事出突然，未能見母親最後一面感遺憾：「其實阿媽走得好突然，根本我都冇聽到佢講過乜，佢都冇同我講過啲乜，就係咁啊。」李泳漢又提到十分擔心父親健康問題：「我啱啱冇咗阿媽，我唔想冇埋個老竇，因為我會覺得好 Lonely，呢兩日我已經覺得好 Lonely。」