林雅詩上床拍片大晒火辣身材　移英回流陷低潮自嘲「精神病患者」

現年47歲的落選港姐林雅詩（Grace）近年經歷了不少人生起伏。自2022年移居英國失敗並回流香港後，她的求職之路依然舉步維艱，不僅自信心大受打擊，更頻頻遭遇性騷擾與假工作邀約的困擾。不過，近日她在社交平台發布了一段名為「精神病患者日常」的惹火短片，大晒自己的火辣身材，加上陸續分享家庭溫暖與重投工作的新動態，似乎正努力以樂觀的態度走出陰霾，重新出發。



現年47歲的林雅詩（Grace），1997年參加港姐入行，20強止步。（TVB）

林雅詩曾影住自己危坐高空，表示：「快窒息了！」（抖音＠林雅詩）

誘惑自拍展現傲人身段 網民反應兩極

林雅詩日前在社媒上載了一段題為「精神病患者日常」的影片，畫面與她近期公開的悲慘遭遇形成強烈反差。片中的林雅詩表現得童心未泯，時而閉眼微笑，時而對著鏡頭擺出誇張鬼臉，甚至抱著粉紅兔公仔做出親吻和撒嬌的動作。身穿幼帶小背心的她躺在床上，在高角度的鏡頭下，豐滿上圍展露無遺，極具誘惑力。

林雅詩在社媒上載了一段題為「精神病患者日常」的影片。（Facebook@林雅詩）

這段影片曝光後，網民的反應相當兩極。有支持者認為，她終於學會以樂觀、幽默的方式來自我療傷，勇敢面對逆境；但同時也有部分網民對她的精神狀態表示擔憂，希望她能好好照顧自己。

林雅詩僅僅身穿一件幼帶小背心，豐滿上圍展露無遺，火辣身材極具誘惑力。（Facebook@林雅詩）

求職碰壁飽受滋擾 曾崩潰怒轟狂徒

回顧林雅詩近年的經歷，確實充滿波折。她曾於2022年決心移居英國，希望能回歸平淡生活，無奈寄出逾30封求職信，甚至連洗碗工都杳無音信，最終只好選擇回流香港。然而，返港後的求職路同樣不平坦，令她的自我價值感跌至谷底。

林雅詩2022年移居英國，失敗後回港搵工亦處處碰壁。（Facebook@林雅詩）

林雅詩曾遇到有人扮有工作機會來聯絡，但其實只想搵佢傾偈。（Facebook@林雅詩）

她曾崩潰大爆，在搵工期間除了被人壓價，更不時收到露體狂傳送的不雅照片，即使封鎖對方也會被開新帳號繼續騷擾。更甚者，有人會假借工作之名聯絡她，實質卻是想「免費傾偈」，讓為了生計而努力的她不禁怒吼：「而家環境已經唔係咁好，想搵個job又要俾人壓價……諗住有個希望搵多一蚊得一蚊啦，點知原來係想搵你傾吓偈唔知博乜？」

林雅詩曾無奈說：「唔好再蝦我個女人仔啦！」（Facebook@林雅詩）

林雅詩曾Facebook在嬲爆滴無恥男（Facebook@林雅詩）

困境之下仍獲家人疼愛 喜接新工作重拾笑容

雖然短片引起不少猜測，但從林雅詩近期的帖文可見，她的生活正逐漸步入正軌。上月中旬，她曾發文勉勵自己：「醒了。要行我繼續行嘅路。辛苦。委屈。痛。我成日要同自己講加油啊！林雅詩！」

林雅詩曾發文勉勵自己。（Facebook@林雅詩）

除了心態上的轉變，她也分享了來自家人的溫暖。她貼出拿著曲奇餅的照片，透露這是身在英國的媽媽親手烘焙，並由爸爸探望完媽媽後，坐了十幾個小時飛機帶回香港給她和弟弟品嚐的，字裏行間洋溢著滿滿的幸福感。

林雅詩收到媽媽親手烘焙的曲奇餅。（Facebook@林雅詩）

事業方面同樣迎來曙光，近日她已開始投身工作，為汽車雜誌進行拍攝，並開心地與工作團隊合照道謝。從谷底慢慢爬起的林雅詩，正逐步重拾屬於她的正能量生活。