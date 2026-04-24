陳嘉寶自爆19歲家中破產負債　母患癌住ICU靠拍廣告救全家

36歲的香港女演員陳嘉寶（Anjaylia），因拍攝香港邦民日本財務廣告而為人熟悉，是第三代「邦民女」。她曾參演過無線電視劇集《女人俱樂部》飾演李若彤「巫小詩」的少女版而獲得觀眾關注。近日，陳嘉寶在個人社交平台上分享了一篇關於自身成長歷程的帖文，這則內容很快引發了網民討論。



陳嘉寶（IG@anjaylia）

陳嘉寶自揭家中曾破產負債

陳嘉寶在帖文中提及，在自己即將踏入十九歲之際，家中突遭變故陷入破產困境，母親亦因患上腫瘤入住ICU。與此同時，姐姐家中也發生意外，無人能騰出精力照顧她們這個小家。面對接踵而至的意外，她並未選擇逃避，而是主動扛起責任，盡心盡力照料家庭。那段時間，她每天清晨按時上學，放學後便立刻趕往醫院照料母親，陪伴在母親身側等母親康復。

陳嘉寶自揭家中曾破產負債。（IG@anjaylia）

陳嘉寶兼職模特拍廣告養家

當時家中處處急需用錢，正當她不知該如何是好時，因緣際會下簽約公司成為了一名模特兒。那段時間，她平均每月會拍攝一至兩支廣告，再加上眾多報紙雜誌的拍攝工作，賺到的錢足以支撐起家庭的開支。陳嘉寶坦言，十分感恩命運給予自己的這份饋贈，更感謝當時那個沒有輕易放棄的自己。其後，為了應付公開試，她主動停工半年；復工之後，她更順利拿下邦民的廣告代言。從此，家中的債務得以慢慢償還。陳嘉寶也希望，自己的這段經歷，能給此刻正處於絕望之中的人帶來一絲希望，希望他們不要輕言放棄，堅持走下去。

陳嘉寶迎來新機遇成為模特。（IG@anjaylia）

陳嘉寶坦言驚訝早婚生子

如今36歲的陳嘉寶，已經是三個孩子的母親。她的丈夫是自己的初戀，兩人拍拖四年後選擇結婚，婚後不久便順利迎來了第一個孩子，這時候她自己僅僅只有30歲。她曾在採訪中坦言：「當時自己這麼快就結婚生子，其實有點驚訝。」不過她也坦然接受，認為這一切都是最好的安排。

36歲的陳嘉寶已是三個孩子母親。（IG@anjaylia）