劇組約炮、酒駕頂罪、濫用藥！韓國多位頂流明星遭前經理人爆猛料

韓國演藝圈光鮮亮麗的背後，究竟隱藏著多少不為人知的黑暗面？



擁有105萬訂閱者的韓國YouTube頻道《職業的一切》（직업의 모든 것），22日發布了一支名為「大咖藝人經紀人揭露業界現實」的影片，一名曾專職負責多位頂流演員的前經紀人A某現身說法，核彈級的爆料內容瞬間讓演藝圈陷入一片譁然。

曾專職負責多位頂流演員的前經理人A某（右），揭露頂流明星們耍大牌、約炮、陪酒、濫用藥等猛料。（YouTube@직업의 모든 것）

多位頂流演員的前經理人A某更多爆料內容：

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揭發頂級明星耍大牌 經紀人出面幫頂罪

A某首先揭露了頂級明星在拍攝現場的「耍大牌」行徑。他直言，只要是一般民眾叫得出名字的頂流演員，幾乎都曾濫用過權勢，「有一次拍攝時間嚴重超時，我負責的演員當場飆髒話，『哎西這是什麼啊』，接著就直接把拍攝行程延到隔天。」A某無奈表示，因為對方名氣極大，導演與劇組人員都只能委曲求全配合他，只要明星一句話就能改變現場流程，在片場簡直就是「國王」。

更令人震驚的是，經紀人往往必須替藝人的犯罪行為背黑鍋。A某吐露，經紀人的底薪其實非常微薄，因此當藝人惹出爭議時，拿錢「替主子頂罪」的情形至今依然屢見不鮮。他舉例：

酒駕是最典型的例子。 在新聞爆發之前，經紀人會出面頂罪說「其實車是我開的」。

代拿處方藥成常態 車內暗藏手機搞監視

此外，幫忙代開處方藥也非常常見，公司或藝人會為此支付一筆可觀的封口費。A某坦承自己就曾代替藝人拿代開處方，並且握有KakaoTalk的對話紀錄作為鐵證。他直言，頂流明星的權勢太過龐大，業內人士就算想爆料，也根本無法在這個圈子裡生存下去。

除了伺候藝人，經紀人還得防範公司的嚴密監控。A某回憶，公司曾以檢查為由拆下車內的行車紀錄器，結果他竟在車內隱蔽處發現一支一直開著錄音功能的舊手機，

這就是為了監視經紀人獨自待在車內或在外面的時候，有沒有偷罵公司或藝人。

揭基層經紀人淪老鴇 門外把風聽激戰聲

在藝人的私生活方面，經紀人更身兼「馬夫與老鴇」的雙重身分。A某爆料，他常接到電話被要求幫忙購買避孕用品、預訂隱密的餐廳或包廂。他分享某次在外地拍攝時，因找不到藝人而直接打開對方公寓大門，竟聽見主臥室傳來藝人與同劇臨時女演員的「激戰聲」。此外，藝人若要在車內幽會，經紀人還得識相地拔掉行車紀錄器電源、拉上遮光窗簾，然後乖乖退到車外把風。

A某還證實了韓國演藝圈至今仍存在著「女公關陪酒」的應酬文化。不過這類場合通常只有理事級別的高層能夠進入交涉，基層經紀人只能在門外等候。

藝人高壓患精神疾病 崩潰寫遺書惹心疼

儘管爆出種種不堪，A某在訪談最後也展現了對這份工作的同理心。他坦言，藝人承受著常人難以想像的壓力，許多人都患有連家人都不知情的精神疾病，其中以失眠與恐慌症最為常見。

我曾看過我負責的演員因為心理壓力太大，痛苦到寫下遺書。

A某感嘆地說，在這種脆弱的時刻，經紀人就必須在車內不斷用言語安撫、幫他們提振情緒，成為他們最親近的心理支柱。

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