「紅極一時狐狸精女星」被狗仔葛斯齊爆料：女兒也當了情婦還墮胎

被稱為「最強狗仔」的葛斯齊經常在社群爆料演藝圈猛料，尤其揭露汪小菲和大S（徐熙媛）婚姻的愛恨情仇而一戰成名。



他11月27日突然在Facebook透露，有名紅極一時的女星，背負小三罵名多年，如今她女兒也有樣學樣，當了情婦還墮胎，態度又囂張，讓他斥責：

感覺和她媽當年一樣。

台灣最強狗仔葛斯齊。（葛斯齊微博圖片）

最強狗仔葛斯齊爆料戰績顯赫：

葛斯齊在Facebook爆料，有位一線女星過去被指當小三，消失了好幾年，時隔多年後，她已經當上阿嬤，女兒卻步入後塵，

當人的小三還供吃供住，10月墮了胎。

他透露對方態度猖狂，自己目前人不在國內，卻離對方很近，更批評「感覺和她媽當年一樣」，旋即引發一波熱議。

對此，葛斯齊向《TVBS新聞網》透露，該名女星的女兒已坦然錯誤，並積極尋求解決方案，事情暫時告一段落。

葛斯齊過往爆料戰績顯赫，他曾揭露汪小菲、王力宏等人私生活混亂，日前范姜彥豐控訴粿粿外遇王子（邱勝翊），兩人在美國行時感情急速加溫，心照不宣，葛斯齊後來加碼爆料「西洋出軌團」其實是兩對，堪稱最佳掩護組，疑似暗指簡廷芮、王品澔也過從甚密，但女方老公急忙跳出來駁斥，止住風波。

