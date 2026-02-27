金賽綸案起風波　經理人遭指「私吞錢+性誘拐」　爆料人下場曝光

韓國女星金賽綸2025年2月16日輕生過世，她離開後的半年間在當地演藝圈颳起風暴，包含金秀賢遭疑戀童癖因而事業一蹶不振，就連金賽綸生前的經紀人也遭殃。



一位YouTuber權英燦指控金賽綸的經紀人K某侵吞醫療費用、性誘拐等，更誇大形容「經紀人把金賽綸賣掉」。K某不滿遭污衊因而開告，權英燦也被移送檢方。

YouTuber權英燦指控金賽綸的經紀人K某侵吞醫療費用、性誘拐等。（YouTube@권영찬TV）

遭指控吞錢、性誘拐 經紀人怒告誹謗

K某應是權英燦在直播中多次提及的「郭泰英」，他自2024年1月到金賽綸去世前的2個月都擔任其經紀人，期間約一年多。據悉除了藝人的通告行程之外，K某還會陪同金賽綸就醫、接受治療。

YouTuber權英燦（左）指控金賽綸的經紀人K某（右）。（YouTube@권영찬TV）

未料金賽綸過世後，權英燦透過自己的YouTube頻道公開K某的真實姓名、照片，還多次主張金賽綸在醫院接受自殘治療，K某卻侵吞她的韓幣500萬元（約2.7萬港元）醫療費，不讓金賽綸接觸家人並進行「性誘拐」（grooming）。

權英燦的話也越說越誇張，不僅把K某形容成「把金賽綸賣掉」，還主張K某在藝人死後前往醫院違法調閱資料，權英燦認為此舉已經違反《醫療法》，檢舉了K某與該醫院。不過K某澄清從未在金賽綸過世後還會去醫院，或是侵吞醫療費等行為，

（權英燦）講的都不是真的，這是相當嚴重的名譽毀損。

並強硬開告權英燦。

抹黑造假大翻車 權英燦遭移送法辦

權英燦檢舉K某跟醫院後，目前已確認遭檢舉方並無違反《醫療法》之行為，已被認定沒有嫌疑。不過這下換權英燦慘了，首爾瑞草警察署最近以違反《資訊通信網利用促進及資訊保護法》（名譽毀損）嫌疑，將其移送檢察機關。K某對此也表示，

權英燦連續3個月在直播中造假，此屬嚴重的人格權侵害。

也表示將有下一步法律行動。

【本文獲「TVBS新聞網」授權轉載。】