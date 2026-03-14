韓國男演員李在龍雖然演過《商道》、《綜合醫院》等經典韓劇，卻因為酒駕又喝酒鬧事而無戲可演，3月7日更爆出二度酒駕。



13日韓國媒體獨家揭露，指出他這次酒駕出事後居然不是先去警局自首，反而跟朋友約在餐廳一起吃飯，餐廳員工更指出李在龍當時醉到不行，還跟朋友討論如何處理這場事故的對策。

李在龍（OSEN）

李在龍因演《商道》、《綜合醫院》等經典韓劇出名：

肇事逃逸不赴警局 反與友相約爽吃烤肉

6日晚間11點5分左右，李在龍在首爾江南區撞上馬路上的分隔島後逃離現場，原本傳出他車禍後先把車子停回家中再跑去朋友家，7日凌晨2點多在朋友家中被逮捕，但今天似乎有新進度。根據《聯合新聞TV》獨家報導，李在龍出事後確實先把車子停回位在清潭洞的住處，之後居然走路約20分鐘前往附近餐廳。

據悉，朋友約莫在11點10分先抵達餐廳，接著李在龍才跟朋友會合，一行人點了1瓶蒸餾酒以及2人份的安昌牛肉。由於餐點分量不多，加上聚餐的時間點跟車禍時間非常相近，因此被認為可能是李在龍車會後才臨時「揪團」。

員工爆料他滿身醉意 疑藉聚餐稀釋酒精

目前無法確認李在龍是否有喝酒，但警方更傾向李在龍恐怕是想要藉這場聚會來稀釋酒精濃度。10日李在龍前往警局到案說明時，警方也針對他前往餐廳的前後經過、喝了多少酒等細節進一步追問。一位餐廳人員指出，

李在龍戴著黑色口罩走進餐廳，看起來已經渾身醉意。一群人看起來很像在討論車禍後的對策，離開餐廳時李在龍也一直在跟某個人通電話。

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