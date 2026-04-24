TVB最新周年報告曝光藝員排位大洗牌　陳煒有望與佘詩曼爭奪視后

TVB（電視廣播有限公司）早前發布了2025年周年報告，當中最新一輯「重點藝員」大合照排位於網上瘋傳，引來網民熱議。這張排位照可謂「名次即地位」，直接反映公司力捧名單與資源分配藍圖。大家從名單先後次序，解讀出未來小生、花旦的資源傾斜方向，以及視帝、視后寶座爭奪戰的激烈程度。



TVB台慶大合唱。（TVB圖片）

陳煒首登C位有望奪視后

今年TVB公開的藝員名單中，最震撼的莫過於首頁核心人選之上。52歲的陳煒成功搶下黃金C位席位。她憑藉與佘詩曼合拍劇集《正義女神》大曬精湛演技，人氣一路飆升。不少網民都認為，她會是衝擊視后獎項的大熱人選，極有機會與佘詩曼力爭視后殊榮。與此同時，陳自瑤同傅嘉莉排名亦大幅提升，被安排在畫面中段嘅核心區域。

陳煒首登C位有望奪視后。（IG@alicechanwai）

網民推測高海寧得獎機會渺茫

更值得一提的是，高海寧在今次的藝員排位照中，她的照片卻被安排在最邊側的位置，與其高人氣、高期待形成強烈反差。不少網民紛紛猜測，即便高海寧手握主演劇集、人氣不俗。在明年初舉行的「萬千星輝頒獎典禮」上，她角逐視后獎項的機會，恐怕會遜於陳煒，最終的得獎機率也相對渺茫。

高海寧角色海報（官方提供圖片）

陳豪、羅子溢地位下降

男藝員地位之爭，同樣成為外界熱議焦點。翻看今次官方釋出的藝員大合照排位，向來收入穩定的陳豪，加上常年無間斷拍劇的羅子溢，二人今次皆被安置在隊伍側邊位置。如此落差極大嘅排布，大家都在猜測，陳豪是否步郭晉安、馬德鐘等後塵，選擇離開電視台。除此之外，更讓人驚訝的是今次名單視帝陳山聰完全不見蹤影，他近兩年早已零劇集播出，而今更是直接落選重點推介藝員名單，引起網民熱議。