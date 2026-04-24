李君妍憶《功夫新星》辛酸　轉型做健身教練被男粉inbox求一對一

李君妍（Aurora）日前到新城廣播接受由譚玉瑛（阿譚）、何基佑及黃筠兒主持的《QK玉瑛室》錄音訪問，分享她入行以來的經歷與轉變。Aurora回顧了參加《功夫新星》的過程、在兒童節目的青澀歲月，以及近年考取健身教練與香薰治療師牌照的緣由。



李君妍接受新城廣播《QK玉瑛室》錄音訪問。（官方提供圖片）

李君妍受訪憶《功夫新星》辛酸

於2009年參加藝員訓練班入行的Aurora，最初是從「歡樂小姐」這類崗位開始。當時有監製問她是否願意參加《功夫新星》節目，她坦言：「我係憑自己嘅勇氣，靠喺訓練班學過嘅一啲南拳，就話我識。」她憶述在節目海選時被師傅「勁彈」，指她功夫未夠成熟：「因為我真係啱啱學咗冇幾耐，所以覺得唔夠厲害，我就要再進步，錄影時就更加逼自己去練多啲。」

Aurora與阿譚曾一同主持兒童節目，阿譚形容她當年很少出聲，很害羞。Aurora表示：「因為啱啱入行，入到呢行咩都想試，增加多啲曝光率。但嗰時仲未搵到自己個方向，究竟要做咩、自己專長係咩，我都唔知道。」

李君妍回憶當年入行主持兒童節目的辛酸。（官方提供圖片）

談到在楊盼盼師傅的訓練學校學武，Aurora表示要與一班男學員一同訓練：「佢哋體能咁好，又好厲害，對一個新手嚟講，我要追到佢哋嘅進度、佢哋嘅能力，就變得好吃力。」她自認個性硬朗，不太怕痛，更分享中學時被足球擊中的經歷：「當時鼻子酸咗，暈咗一暈，但我同自己講唔可以喊，返去畀阿爸睇到又會鬧我，佢實會話『你女仔之家咁唔矜貴，到處畀人打』。」

李君妍獲TVB關曜儁搭路考健身牌

近年Aurora積極發展不同技能，考取了健身教練牌照。她解釋因為疫情期間想進修，加上TVB同事「大隻仔」關曜儁（Leo）是復康教練，於是向他查詢入行途徑，她於2021年完成考試，已執業數年。她坦言以藝人身份找學生有難度，而且她主力教女生：「其實有好多男仔inbox問我，因為要一對一，我又要避開……一定會有接觸的。」她現時與教練朋友一起授課，環境較安全，亦開辦小組班。

李君妍成功考取健身教練牌，自爆狂收男學員inbox要求一對一上堂。（官方提供圖片）

Aurora在疫情期間還修讀了香薰治療師證書課程，她表示香薰治療可混合底油透過按摩改善身體，如肌肉痠痛、濕疹、護膚等，與中醫理念相近。而且她提倡使用天然護膚品，認為坊間產品含化學成分，可能干擾荷爾蒙。

問到香港人壓力大，有何香薰建議？Aurora推介橙花：「日本做過一個研究，好多人聞完橙花後可以減低自殺率，令人冇晒抑鬱，所以我建議用橙花嘅種類。」她又指不同精油有不同功效，例如金盞花或洋甘菊可用於止癢、洗澡舒緩皮膚。