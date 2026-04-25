李子雄一家三口「窮遊」西雙版納　物價驚人全晚消費不超過200元

現年66歲的李子雄，近年順應演藝圈大趨勢，將事業與生活重心全面移至內地。日前，他與家人齊齊前往雲南西雙版納度假，當地正值潑水節的旅遊旺季，李子雄在社媒上載了影片大談這趟行程，稱選擇了一場極其「貼地」的窮遊，並對當地的低廉物價感到嘖嘖稱奇。



李子雄同老婆法提麥·雅琦（王雅琦）相差20歲。（微博@法提麥雅琦）

李子雄兩百元包辦一家三口全晚消費

除了衣着打扮走樸實路線，他們對當地的街頭飲食亦讚不絕口。在西雙版納的街頭，一杯現榨橙汁只需10元（人民幣，下同），而鮮甜的西瓜汁更只要驚人的3元，這種「時光倒流」般的物價讓長居大城市的他們驚喜萬分。全晚的高潮莫過於參與「萬人放孔明燈」的震撼活動，李子雄透露現場一個孔明燈的售價僅為1元，他不禁感嘆若是在北京，價格起碼要貴20倍。當晚活動結束後，他們一家三口捨棄了豪華專車，轉而乘坐一輛僅需60元的電動三輪車離開場地。

結算下來，整晚連食帶玩，全家人的開支竟然不超過200元。這段影片讓網民看到這位昔日「銀幕梟雄」重歸平淡生活的一面，更對雲南邊陲地區的人情味與物超所值的體驗心生嚮往。

西雙版納玩六日，完全沒有踩雷。（小紅書@李子雄）

李子雄悉心照料患妥瑞症愛兒獲讚

李子雄的這份知足常樂，很大程度源於其穩定的家庭生活。他於2010年與比自己年輕20歲、在內地有「回族第一美女」美譽的影星法提麥·雅琦（又名王雅琦）再婚。婚後兩人感情極佳，王雅琦雖然已為人母，但保養得宜且依然散發著清純的少女氣質，兩人全程十指緊扣的親密舉動，盡顯李子雄「寵妻狂人」的本色。

李子雄一家人。（資料圖片）

在這次溫馨的家庭旅行中，他們的8歲兒子亦活潑出鏡，幸福氛圍令人艷羨。事實上，這份平淡的快樂背後曾有過不少辛酸，據悉李子雄愛兒曾一度不幸罹患罕見的妥瑞症，病情曾令父母倍感壓力。然而，在李子雄夫婦二人長年累月的悉心照料下，透過嚴格改善飲食習慣及精確的藥物控制，兒子的病情目前已大為好轉且能正常出遊。