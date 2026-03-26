李子雄一家遊西雙版納享受父子時光　做跟得老公讓索妻瘋狂購物

資深藝人李子雄自入行以來，憑藉精湛的演技和多部膾炙人口的影視作品，深受觀眾喜愛。他畢業於第11期無綫電視藝員訓練班，初期專注於電影界發展，並於1986年憑首部電影《英雄本色》嶄露頭角。翌年，他更憑該片獲得香港電影金像獎「最佳新人」及「最佳男配角」提名，並入圍台灣金馬獎「最佳男配角」。此後，他參與了包括《倩女幽魂II人間道》、《表姐你好嘢2》等多部經典電影。1989年起，他應無綫電視邀約拍攝多部劇集，如《神鵰俠侶》、《天地男兒》和《大唐雙龍傳》，演藝事業如日中天。

李子雄是以演反派起家的，代表作是《英雄本色》的反派人物「大哥成」。近年他已甚少在香港拍劇，專注於內地發展。（微博圖片@李子雄）

李子雄一家人。（資料圖片）

李子雄被譽為「絕世好男人」

近年，李子雄長駐內地發展，在當地演藝圈仍然活躍，並擁有穩定而幸福的感情生活。他於2010年再婚，迎娶被譽為「回族第一美女」的女星法提麥．雅琦（王雅琦），婚後更在老年得子，家庭生活美滿充實。他被譽為「絕世好男人」，早前一家三口到西雙版納旅行的片段中，也讓人感受到他對家庭的無私奉獻。在旅途中，他細心照顧兒子，並全力配合妻子享受購物、拍照打卡等活動，猶如是老婆子兒子守護者。

李子雄同老婆法提麥．雅琦（王雅琦）相差20歲。（微博@法提麥雅琦）

早前李子雄一家三口到西雙版納旅行。(小紅書圖片)

在旅途中，李子雄細心照顧兒子。(小紅書圖片)

李子雄全力配合妻子享受購物、拍照打卡等活動，猶如是妻兒倆的守護者。(小紅書圖片)

李子雄父子二人共享了專屬他們的「冒險時光」

今次旅行中，父子二人共享了專屬他們的「冒險時光」，一起挑戰雨林徒步、高空滑索及攀爬參天大樹等活動，不但拉近了親子之間的關係，更展現了李子雄對家庭的重視。他透露兒子曾罹患罕見的慢性神經疾病「妥瑞症」，但經過細心調理及用藥物控制後，情況已經大為改善。

李子雄父子二人共享了專屬他們的「冒險時光」。(小紅書圖片)

李子雄與兒子一起挑戰雨林徒步、高空滑索及攀爬參天大樹等活動。(小紅書圖片)