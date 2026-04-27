87歲梁愛患胰臟癌暴瘦坐輪椅　楊紹鴻北上探望打氣：你一定要加油

憑藉在經典劇集《他來自江湖》中飾演「馬姐」一角而深入民心的87歲資深演員「愛姐」梁愛，早年歷盡喪夫喪子之痛後，晚年選擇入住深圳的老人院休養。早前她接受訪問時，首度公開披露自己不幸患上胰臟癌的噩耗，身體狀況大不如前。與她交情深厚的製作人楊紹鴻近日專程北上探望，並在社交平台分享了愛姐需以輪椅代步的近照，留言為她加油打氣，引來不少網民心痛並送上祝福。



楊紹鴻親自為「愛姐」梁愛慶祝87歲生日。（Facebook@楊紹鴻）

楊紹鴻日前在Facebook分享梁愛入住深圳老人院。（Facebook@楊紹鴻）

楊紹鴻蹲地傾談顯關心 讚愛姐「唔止堅，仲係好強」

製作人楊紹鴻與愛姐相識多年，感情深厚，過往不僅親自為她慶祝生日，亦不時抽空前往探望。從楊紹鴻最新分享的照片可見，兩人在院舍的走廊交談。由於患病，愛姐如今只能坐在輪椅上出入；而楊紹鴻則全程半蹲著身子，耐心地與她聊天，盡顯關懷。雖然照片並未拍到愛姐的正面，但從側面觀察，她滿頭白髮，臉頰明顯消瘦了不少，難免令人心疼。

楊紹鴻近日又北上探望「愛姐」梁愛。（Facebook@楊紹鴻）

為了鼓勵愛姐繼續堅持對抗病魔，楊紹鴻在發文時特別寫下感言為她打氣：「今日再去探愛姐，我同佢講：你唔止堅，仲係好強！總之你一定要加油💪💪💪⋯⋯所有朋友都會同佢打氣！」 字裡行間充滿了對這位老前輩的敬重與疼惜。

楊紹鴻發文為梁愛加油打氣。（Facebook@楊紹鴻）

患癌致雙腳無力失自理能力 嘆行路「一步一驚心」

事實上，梁愛早前接受楊紹鴻訪問時，已坦言自患上胰臟癌後，身體狀況急轉直下，甚至失去了基本的生活自理能力。她透露自己的雙腳已經嚴重乏力，行動極度不便，每走一步路都非常艱難，更無奈慨嘆病痛帶來的折磨：「有一步一驚心，膊頭係凍嘅，隻腿成日發熱，好淒慘。」

梁愛接受了楊紹鴻的YouTube頻道節目《小鴻吹水站3》訪問。（YouTube截圖）

梁愛大談她患有胰臟癌。（YouTube截圖）

如今愛姐已需完全依賴輪椅代步，面對種種身體上的煎熬，這位於熒幕前奉獻了大半生的老戲骨依然努力撐著。不少網民看到近況後，都紛紛留言祝願愛姐能減輕病痛，勇敢面對病情，早日好轉並安享晚年。