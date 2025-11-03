《他來自江湖》寸嘴「愛姐」梁愛87歲生日　精神奕奕收花笑得開懷

入行逾半世紀、有「御用工人」之稱的前TVB資深演員梁愛（愛姐）87歲生日，製作人楊紹鴻昨日（2日）在facebook分享為愛姐慶祝生日照片。一頭銀髮的愛姐戴住小皇冠，收到鮮花和蛋糕，心情靚爆，展露燦爛笑容。而且她的面色紅潤，精神十分之好。

楊紹鴻寫道：「衷心祝福我最尊重嘅其中一位前輩：愛姐梁愛87歲生日快樂身體健康壽比南山￼……」網民紛紛留言祝福壽星：「愛姐生日快樂呀 祝你心想事成 日日都咁開心 」、「祝愛婆婆！松柏長青，身體安康，日日吉祥」、「記得她專演駁嘴家傭，兇惡鄰居」、「愛姐以前我好鍾意睇你做戲」。

梁愛收到鮮花同蛋糕，笑得好開心。（Facebook@楊紹鴻）

楊紹鴻專誠為愛姐慶祝87歲生日。（Facebook@楊紹鴻）

愛姐87歲生日，精神不俗。（Facebook@楊紹鴻）

去年愛姐接受楊紹鴻的YouTube頻道訪問，細談自己的人生經歷，透露2019年跌倒受傷，兒子由加拿大返港照顧母親，豈料返加不久，在家中因隱性心臟病發猝死，終年55歲，對於白頭人送黑頭人，梁愛說：「人唔使嘆惜咁多，有啲嘢係上天整定，好似佢臨走前話畀定筆錢我，但係我嗰陣話唔使，點知佢一走乜都冇晒。好彩我孫都對我好好，佢一年返嚟睇我兩次，連孫新抱都係，係咪上天對我好好，我老咗都好滿足。」她續說：「孫仔而家買到屋，話間房畀我，但係我唔想，大家年紀相距太大，而且生活習慣又唔同，所以我留返喺香港生活。」

梁愛年前經歷喪子之痛。（網上圖片）

梁愛在TVB拍過不少經典劇集，包括《京華春夢》、《狂潮》、《網中人》等，當中在《他來自江湖中》扮演巴辣寸嘴的工人「愛姐」，經常與「星爺」周星馳鬥嘴鬥氣，非常有火花，令人印象深刻。愛姐退休多年，前年復出為陳奕迅《社交恐懼癌》拍MV劇場版，扮演清潔工人，勾起回憶殺。

梁愛接受楊紹鴻訪問。（影片截圖）

雖然消瘦不少，但說話中氣十足，好精神。（影片截圖）

梁愛談近況。（影片截圖）

梁愛曾參與陳奕迅MV演出。（影片截圖）

梁愛曾參與陳奕迅MV演出。（影片截圖）

梁愛的大半生經歷大起大跌，她曾在電台訪問中透露自己出生於內地，自細家境貧窮，還遭親生父母遺棄，之後被送來香港的富貴家庭做養女，惟養父母家道中落，加上不時欺負她，所以她在12歲時決定離家出走，自力更生。梁愛憶述當時曾做過搪瓷廠工人、大排檔侍應及住家工人，至19歲時應徵做臨時演員，因而展開演員生涯。在60年代，梁愛下嫁著名導演左几，最風光時曾擁有3個工人和一個司機，但受67暴動影響令兩夫妻陷入破產困境。其後梁愛再於70年代轉投無綫，努力拍劇供兒子到英國讀大學，是一位好偉大的媽媽。

梁愛被稱TVB「御用工人」。（影片截圖）

拍過無數劇集，曾與譚炳文合照。（影片截圖）

梁愛與周潤發曾合作《江湖小子》，二人至今仍有聯絡。（影片截圖）