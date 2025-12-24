胰臟癌｜87歲TVB御用傭人梁愛患癌不足70磅　留意7症狀+3物護胰臟

胰臟癌成因｜胰臟癌症狀｜憑TVB劇《他來自江湖》中「芳姨」一角深入人心的87歲資深演員梁愛，近日在接受製作人楊紹鴻的訪問時表示，自己患胰臟癌已有大半年。面對病魔她表現得極為豁達，坦言「死得快好世界」。胰臟癌被稱為「癌王」，需要提高警覺留意個別症狀。



胰臟癌｜梁愛拒絕化療與癌症和平共處

梁愛大半年前因雙腳疼痛難忍入院就醫，確診患上胰臟癌，梁愛表示自己患癌後暴瘦不少，現在體重不足70磅（約32公斤），但她拒絕化療選擇與癌症和平共處，坦言能活到87歲已沒有什麼好擔心，也不會特別戒口，鹹甜食物照食。製作人楊紹鴻近日就在Facebook透露梁愛已入住老人院，並發佈探訪合照，相中可見她身形清減，滿頭銀髮但精神很好。

胰臟癌症狀｜早期幾乎毫無徵兆 小心消化不良7症狀

胰臟癌之所以被稱為「癌王」不是因為兇狠而是因為它很難防。胰臟位於上腹部深層、胃的後方靠近脊椎，由於位置隱蔽早期幾乎毫無徵兆，可能出現腹瀉、噁心，容易被誤以為腸胃不適而錯過最佳治療時機。根據香港癌症基金會等的資料顯示，胰臟癌會有以下常見症狀：

1. 上腹部疼痛、出現硬塊

2. 體重急降

3. 食慾不振、噁心、嘔吐

4. 消化不良

5. 黃疸

6. 腹背痛

7. 腹水



胰臟癌早期幾乎毫無徵兆，要小心消化不良等6症狀。（AI圖片生成）

胰臟癌成因｜7類人要小心

根據香港癌症網上資源中心等資料顯示，胰臟癌是本港致命癌症的第四位，佔癌症死亡總數6.3%。以下這幾類人需特別留意：

1. 65歲以上的長者

2. 吸煙者患上的機會是不吸煙者的約2至3倍

3. 糖尿病人

4. 超重

5. 慢性胰臟炎、遺傳性胰臟炎

6. 長期接觸殺蟲劑、石油或染料的人

7. 黑人



吸煙者患上胰臟癌的機會是不吸煙者的約2至3倍（lilartsy@unsplash）

胰臟癌症狀｜保護胰臟3食物

要想預防胰臟癌除了戒煙戒酒，不暴飲暴食外可多吃一些對胰臟好的食物。

1. 牛蒡

牛蒡中含有牛蒡子苷元，能夠抑制癌細胞的生長，同時牛蒡中含有菊粉，能夠減慢血糖上升速度，減輕胰臟的負擔。

牛蒡中含有牛蒡子苷元，能夠抑制癌細胞的生長。（AI圖片生成）

建議：每星期2至3次，每次100克牛蒡（切片後大約克裝滿1個標準飯碗）。



2. 蘆筍

每100克蘆筍中就含約150微克的葉酸，還含有維他命B6、維他命C等，有助於防止癌細胞擴散。美國印第安那大學研究發現，常補充維他命B6和葉酸的人可以降低胰臟癌風險76％。

每100克蘆筍中就含約150微克的葉酸，有助於防止癌細胞擴散。（Christine Siracusa@unsplash）

建議：最好選擇比較低溫的方法，例如說蒸（2至3分鐘）或者是用水炒的。



3. 燈籠椒

燈籠椒富含多種抗氧化劑（如茄紅素），有助於修復受損細胞，還能降低膽固醇減輕胰臟負擔。

燈籠椒富含多種抗氧化劑（如茄紅素），能降低膽固醇減輕胰臟負擔。（Rens D@unsplash）

建議：每星期2至3次，每次50克燈籠椒（切開後大約是一個成年人的手掌心大小）。

