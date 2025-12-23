梁愛親解入住深圳老人院之謎自覺係享受　與體內癌腫瘤做朋友傾偈

憑《他來自江湖》飾演「馬姐」深入民心的87歲資深演員梁愛，晚年生活備受關注。早年她隨導演丈夫左几移居加拿大，歷盡喪夫喪子後回流香港獨居。製作人楊紹鴻與梁愛交情深厚，日前就在Facebook透露梁愛已入住老人院，並發布探訪合照。早前梁愛接受了楊紹鴻的YouTube頻道節目《小鴻吹水站3》訪問，擔任嘉賓。楊紹鴻在影片下寫道：「梁愛 為愛姐集氣，人生的最後一個階段，因為無法再照顧自己而要入住深圳老人院......」。片中梁愛首次公開披露自己患有胰臟癌。

梁愛大談她患有胰臟癌。(youtube截圖)

親解入住深圳老人院之謎

影片一開始，梁愛說道：「對於我自身既嘢，一條友之嘛，生生死死都係我自己一個人，驚咩呢。」她又表示：「我個仔死咗，佢哋都見唔到我喊，以為我會發癲，我都等佢哋走晒我先喊。你話我好硬朗又得，但係你話我好軟弱都得。」訪問開始時，楊紹鴻指梁愛在這一年轉變好大，問她為什麼會由水泉澳邨搬到深圳 (老人院) ？梁愛說：「因為我呢6個月變化好大，以前我一切都係自理既，依家已經不能自理，覺得自己需要搵個地方飯嚟張口，衣嚟張手嗰啲，所以嚟咗深圳。」她笑言自己是一匹野馬，就連她最好的契女也管不了她。梁愛說：「我呢一世都係自己闖盪江湖捱到今時今日，我曾經講過我死都唔入老人院架喇，咁但係依家都係要入喇。」還大讚深圳的老人院真是好：「仲大過我水泉澳嗰度，又有露台，呢種生活老咗係一種享受嚟架。」

談患胰臟癌感受

楊紹鴻追問梁愛為什麼會選擇入住老人院，梁愛表示：「因為我最近就有咗個病，我成日覺得呢度 (胃附近) 痛係一個胃病，無端端成日都頂住我又食唔到，所以我一路瘦落去，咁頂住我就覺得有啲唔妥。我有個亞視舊同事佢喺深圳港大醫院睇咗，我喺香港威記 (威爾斯親王醫院) 睇咗十幾年都check唔到我有咩事，於是我就走嚟深圳check，嘩，一check原來話我有胰臟癌，住院一個禮拜，有陪護乜都有齊有食有住6000幾蚊出院。個報告一出嚟叫我要搞咩咩咩，叫我去check去化療，我話我唔「療」，我個人係無「療」。醫生話我有個雞蛋咁大既胰臟癌，問我化唔化療，我話咪住，等我冷靜下先，要落街食口煙先返嚟答覆你，醫生話『阿婆你好嘢喎，咁冷靜』，我話生死有定架嘛，有咩咁緊張啫。我身體又唔好，所以我乜都唔療。」最後她決定不接受治療。

梁愛接受了楊紹鴻的YouTube頻道節目《小鴻吹水站3》訪問

患癌致雙腳無力

梁愛說自己患病後不可以自理，水泉澳間屋好細，又不可以請個人返家照顧她，她的腳已經無力，行動不便，每走一步也不容易。她說：「有一步一驚心，膊頭係凍既，隻腿成日發熱，好淒慘。」她又要求醫生給她出院三個小時到外面看看有什麼合適的老人院，住院的阮友又幫她在網上揀了三間讓她挑選。她說因為患有胰臟癌，所以在深圳入住老人院的審批很快便獲政府通過了，最初她不敢讓孫兒知道，但她契女還是告訴了她的孫兒。

對於許紹雄離世大感意外

提到曾與梁愛合作過的三位香港藝人，包括馮淬帆、許紹雄以及甄志強在今年內先後離世，對此梁愛說：「三個都係好人，阿謹 (馮淬帆) 呢佢就戇戇居居又係一生，所以後生既時候個個都係為愛為情。Benz雄係好人一個，佢好照顧人，Benz畀我既震驚係好大好大『吓唔係嘛，你都走埋呀』嗰隻，咁但係馮淬帆我唔覺得奇怪，因為都一把 (年紀) 啦嘛。咁我覺得生死該來就來該走便走吧，上面要畀通告你咪開工囉，唔畀通告你收返張通告咪拜拜囉，好簡單。」她續說：「我覺得一個人你最緊要活得開心，雖然我依家有病，但係我覺得好開心，因為我嗰個癌症呢，好似隻雞蛋咁大隻，我當咗佢係朋友成日同佢傾偈，佢痛嗰陣我同佢講『朋友唔好痛，我死得快你都死得快。我唔死一日你有食有住，有我有你大家做個好朋友，你幫下忙咁我就感激』。」她坦言現在間中也會痛，還會影響到腰痛。

梁愛視她體內的癌為好朋友。(youtube截圖)

在老人院安享晚年不願作孫兒負累

楊紹鴻指梁愛搬入老人院之後買了一些傢俬電器重新布置，只剩電視機和床沒有換新，就連床單被舖都換了。梁愛說：「一個人捱咗大半世，咁下半世一把年紀錢帶唔走既，我唔係有錢，不過今次多謝政府可以back up我，咁我就可以舒服啲啦，啲錢唔使愛嚟做咩啫。我諗住喺度安享晚年，整到佢似個家吖嘛，個人咪有啲安全感。」問到梁愛為什麼拒絕跟她的孫返加拿大，她說：「因為佢33歲，我87歲，相差好大截，佢有佢既朋友，我就好似斷六親咁，喺加拿大無車無嘢，識得我既朋友好多都老咗，無得車我，又無麻雀打，咁返去做咩呢？呢度我可以請人同我行街街，呢度50蚊一個鐘，嗰度100蚊加幣一個鐘，咁你計吖。同埋我對佢嚟講都係一個負累，佢又啱啱結婚，搞佢做咩。」她又眼濕濕哽咽說十分感激契女對她的照顧。

梁愛不想成為孫兒的負累。(youtube截圖)

曾想過輕生 回顧圈中得失

梁愛又透露在她兒子離世後，她有想過從7樓跳下去：「我一望，7樓唔死得架喎，如果上面要佢，召佢返去，佢唔使我照顧，佢咪仲安樂。早又死遲又死，佢死得安樂瞓着覺就死，咁你話喇，無得計架呢樣。」

問到好在這個圈中有什麼得失，她說得好多，失沒有：「由喺亞視拍劇50蚊拍到75蚊，之後去港台拍100蚊，有幾年喺TVB生日食魚翅都食到口歪。嗰陣時環境好，喺TVB拍拍下嘢會改合約加人工，黃金時代，出啲人都大把人情味。點解阿發仔 (周潤發)、黃日華嗰啲咁好，主要係佢哋捱出嚟架嘛，瞓木人巷，個環境係好唔同。我依家都有班舊同事圍住我，陪我，好窩心，呢個係得。」楊紹鴻祝她長命百歲，她即指對方跟她作對，她早已看淡生死，死也無所畏懼。