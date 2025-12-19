87歲「御用工人」梁愛入住老人院　歷盡喪夫喪子願死後捐出遺體

憑《他來自江湖》飾演馬姐深入民心的87歲資深演員梁愛，晚年生活備受關注。早年她隨導演丈夫左几移居加拿大，歷盡喪夫喪子後回流香港獨居。製作人楊紹鴻與梁愛交情深厚，日前就在Facebook透露梁愛已入住老人院，並發布探訪合照。相中可見該院環境寬敞潔淨，梁愛身形清減、滿頭銀髮但精神甚佳，與昔日戰友相聚中展露歡顏。

楊紹鴻在Facebook分享與舊同事探訪梁愛的合照。（Facebook@楊紹鴻）

梁愛早年歷盡坎坷

從合照中可見，梁愛雖然滿頭銀髮，身形亦比以往消瘦，但精神狀態極佳，面對鏡頭笑容燦爛，顯得相當精靈。楊紹鴻留言：「愛姐入住老人院，幾位大家都相識幾十年嘅同事齊齊去探佢！愛姐繼續加油！#梁愛」相片中可見該院舍佈置整潔，光線充足，佈置簡約得嚟亦好企理，相信能讓愛姐安享晚年。

回首半生，梁愛命途多舛，童年因家貧被送往大戶人家做養女，但不堪受辱的她12歲便離家出走，長大後投身演藝圈。入行後的梁愛雖與導演左几結婚過着幸福少奶奶生活，但時局動蕩導致了丈夫左几事業失敗破產，家庭生活逐漸陷入困境。

梁愛曾舉家移民加拿大後，更慘遭噩運連連，先是喪夫，其後愛兒又因隱性心臟病發猝逝。飽受打擊後的梁愛選擇回流香港，梁愛透露孫仔孫女曾挽留過她，想跟她在加拿大同住，但梁愛覺得香港生活便捷，堅持回流獨居。

梁愛歷盡喪夫喪子之痛。（網上圖片）

梁愛豁達面對生死

歷盡滄桑的梁愛早已看透生死，她自爆曾因心臟問題三度暈低入院，故已預早簽定「不急救同意書」，並願死後捐出遺體做大體老師。梁愛曾豁達以此金句自勉：「夠鐘就走，做人要認命……老來求去得舒服……80幾歲仲唔『收工』？唔好霸住人哋個位。」如今梁愛選擇入住安老院，正係她為自己安排嘅最妥善歸宿。

梁愛曾接受楊紹鴻訪問。（影片截圖）

梁愛在《他來自江湖》跟星爺甚有火花。（影片截圖）

梁愛曾在《江湖小子》與周潤發合作。（影片截圖）