87歲御用工人梁愛驚爆患癌半年放棄治療　剩70磅願望死得快好世界

憑《他來自江湖》飾演馬姐深入民心的87歲資深演員梁愛，晚年生活備受關注。早年她隨導演丈夫左几移居加拿大，歷盡喪夫喪子後回流香港獨居。製作人楊紹鴻與梁愛交情深厚，日前就在Facebook透露梁愛已入住老人院，並發布探訪合照。相中可見該院環境寬敞潔淨，梁愛身形清減、滿頭銀髮但精神甚佳，與昔日戰友相聚中展露歡顏。

楊紹鴻在Facebook分享與舊同事探訪梁愛的合照。（Facebook@楊紹鴻）

今日有報道指原來梁愛罹患胰臟癌大半年需要照顧，但她拒絕化療，選擇與癌共生。該報道指梁愛大半年前因雙腳劇痛難忍，舉步艱難而去看醫生，結果確診患上胰臟癌。她面對重病卻表現得極之豁達，且強調自己已放棄治療，能夠活到87歲已沒有什麼好擔心。她自言健康狀況ok，除了對腳不夠力，行得不好。可是，她表示癌細胞吸收了她的營養，所以她暴瘦了不少。梁愛患癌後需定期到醫院覆診，並看中醫調理，但她堅拒西醫治療，從容面對生死。

梁愛歷盡喪夫喪子之痛。（網上圖片）

梁愛日前與她契女及好友楊紹鴻、黃淑儀等前往荃灣一間佛堂拜會泰國金龍王。她除了行動有點不便外，精神相當不錯，說話時中氣十足，胃口亦很好。金龍王預言梁愛能活過百歲，然而她卻反應激動表示祝她長命百歲即是跟她過不去，她只求香港社會越來越好，她的願望是死得快好世界。梁愛笑言生死乃自然循環，好平常，不要成日霸住個地球。她又透露自從患癌後體重急降，現在她不足70磅，變得瘦骨嶙峋。她又謂孫兒關心她的病情，想她好好治療，但如果接受化療電療她會好辛苦，身體承受不了，梁愛本身心臟有問題，曾三度昏厥跌倒送醫，生命垂危，她對於能活到現在已感到滿足。她已戒酒和減少抽煙，但沒有特別戒口。

梁愛曾接受楊紹鴻訪問。（影片截圖）

梁愛在《他來自江湖》跟星爺甚有火花。（影片截圖）

梁愛曾在《江湖小子》與周潤發合作。（影片截圖）